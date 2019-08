Sá Pinto expulso de avião em Faro

Ricardo Sá Pinto foi expulso esta sexta-feira do avião onde embarcara, no aeroporto de Faro, com destino ao Porto, devido a “comportamentos inadequados”, confirmou ao Expresso fonte da PSP de Faro.

A mesma fonte relevou que a PSP foi chamada ao avião a pedido do comandante de voo, que considerou não estarem “garantidas todas as condições de segurança”. O treinador do Sporting de Braga terá colaborado com as autoridades e abandonado o avião, tendo sido posteriormente identificado.

Vários meios de comunicação avançaram que a polícia foi chamada ao avião por causa de uma “altercação com uma assistente de bordo”, mas a informação não foi ainda confirmada.