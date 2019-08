Reparação de cobertura do Estádio de Aveiro vai custar quase meio milhão de euros

A Câmara de Aveiro (PSD/CDS/PPM) adjudicou pelo valor de 432 mil euros a empreitada de substituição de placas da cobertura do Estádio Municipal de Aveiro (EMA), informou esta quarta-feira a autarquia.

A decisão foi tomada pelo presidente da Câmara, Ribau Esteves, e foi comunicada esta quarta-feira ao executivo municipal, durante a reunião pública da autarquia.

A empreitada destina-se a reparar e substituir as peças danificadas e que necessitam de "reparação imediata".

No âmbito do trabalho de recuperação e reabilitação do EMA, está já em execução a inspeção e projeto de reabilitação do Estádio, num outro investimento de 37.500 euros.

No último ano, a autarquia diz ter investido mais de 300 mil euros na manutenção deste equipamento, desde a substituição do relvado, às colunas sonoras, bem como à revisão do sistema de vigilância e a colocação de portas e redes anti-pombo em todo o perímetro do Estádio.

Na mesma reunião, a Câmara adjudicou por cerca de 40 mil euros os projetos de requalificação e reabilitação do Complexo Desportivo de Aveiro, que inclui a piscina e o pavilhão.

A autarquia prevê investir cerca de 1,4 milhões de euros para "devolver a dignidade e qualidade" a estes dois equipamentos desportivos que apresentam "um elevado estado de deterioração", de acordo com os relatórios técnicos realizados recentemente.

Segundo uma nota camarária, o edifício da piscina, cujas últimas obras de remodelação remontam ao ano de 1996, "tem fissuras nas paredes e vigas, com ferro à vista e sem recobrimento", o teto falso da nave das piscinas está "em muito mau estado", assim como as luminárias existentes, para além de uma "grave" fuga de água na piscina de 25 metros, provocando infiltrações na cave.

Quanto ao pavilhão, entre as principais patologias, foi possível identificar "o desgaste e abatimento do pavimento desportivo, a ausência de ventilação nos balneários, a existência de canalizações de esgotos e águas à vista e acabamentos em madeira em mau estado de conservação".

Estas duas infraestruturas foram assumidas pela Câmara no âmbito do Acordo de Cedência dos edifícios, celebrado a 25 de fevereiro com o Instituto Português da Juventude e a Direção-Geral do Tesouro e Finanças.