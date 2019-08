Ana Gomes está “sentadinha” à espera dos processos do Benfica. E o Benfica disse que estão para “breve”

Em entrevista à Rádio Observador, a ex-eurodeputada Ana Gomes repisou o tema Benfica e a polémica por ela levantada aquando da transferência de João Félix para o Atlético de Madrid, usando a expressão “lavandaria”. Questionada pelos jornalistas sobre o que quis realmente dizer com aquilo, Ana Gomes garantiu o seguinte: “Quando às vezes na imprensa de referência surgem indicações sobre casos desses contratos que são obviamente mistificações e esquemas de fraude fiscal e de outro tipo de criminalidade, entendi atuar. Já em tempos, lembro-me que agi em relação a um negócio qualquer esquisito que envolvia o Sporting e caíram todos em cima de mim, que eu era uma benfiquista, não sei quê. Agora, quando acontece este negócio do João Félix, não fui só eu! Toda a gente, no mundo do futebol e fora dele, se questionou: como é que se explicava este negócio?”.

Depois, Ana Gomes garantiu não ter recebido ainda qualquer notificação do Benfica que havia ameaçado com processos por difamação. “Não, até hoje não, ainda não recebi nenhum processo. Já há uns tempos também o próprio Luís Filipe Vieira tinha dito que me processava por eu ter dito o óbvio, que ele era um delinquente, e é um facto comprovado. Mas até hoje, eu estou aqui sentadinha à espera que me processem que terei muito gosto em ir a tribunal explicar porque é que disse o que disse. Porquê? Porque Luís Filipe Vieira foi em tempos julgado, e isso é público e notório! Foi julgado por um roubo de um camião, foi condenado! Não foi só julgado, foi condenado por um roubo de um camião.”

Ora, o Observador cita, depois, uma fonte do Benfica que prometeu que os processos estão para “breve. Vamos dar entrada a vários processos que estão a ser ultimados e nada mais temos a comentar por ora”.