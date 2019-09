O mercado em direto: Thierry em Valencia, Raphinha no Rennes, André Silva no Eintracht, etcetera

12h57: O ex-Sporting Seydou Doumbia apresentado no FC Sion, da Suíça. Pose, fotografia, um like

12h51: Este é Llorente, o espanhol galã, apresentado no Nápoles.

12h48: Bom, a questão que se impõe: este rapaz fica, não é verdade?

12h38: Lá fora: Icardi (Inter de Milão) está a caminho do Paris Saint-Germain e Keylor Navas (Real Madrid) também. Portanto, isto quer dizer que Neymar pode estar de saída, enfim, de Paris?

12h21: O Sporting está num lufa-lufa que só visto: agora é Diaby que foi avistado na Turquia. A imprensa de lá diz que o maliano irá jogar pelo Besiktas, provavelmente por empréstimo com opção de compra. E assim se despacha um mal-amado.

12h16: Recuperando: Henrik Mkhitaryan está em Roma para a Roma onde irá jogar por Paulo Fonseca por empréstimo. Outra coisa: Falcão está no Galatasaray.

12h12: Ora então, Julen Lopetegui acaba de receber um reforço. É mexicano, é avançado e é o Chicharito.

12h10: Então, é assim: Thierry Correi poderá estar a caminho do Valencia por 12 milhões de euros (mais objetivos), dizem os espanhóis. O negócio está a ser liderado por, claro, Jorge Mendes. Para fora também foi Raphinha, para o Rennes, por 20 milhões de euros. Por outro lado, Mendes arranjou, finalmente, poiso para André Silva que se juntará a Gonçalo Paciência e a Bas Dost no Eintracht de Frankfurt. Uma linha avançada simpática.



12h06: Bom dia, gente. Aqui estamos nós em direto para mais uma edição daquilo a que chamamos o dia do juízo final. O fecho do mercado acontece esta segunda-feira e até à meia-noite tudo pode acontecer. Ou pouco. Ou talvez nada. Não interessa. O que interessa é que estamos aqui por si e trazemos já as últimas, as mais frescas de todas.