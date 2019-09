Rui Pinto acusado de tentativa de extorsão continua em prisão preventiva

Rui Pinto foi acusado pelo Ministério Público dos crimes de extorsão na forma tentada e acesso ilegítimo no âmbito do Caso Doyen. O advogado Aníbal Pinto também foi acusado no mesmo processo pelo MP. "Posso confirmar que fui acusado do crime de extorsão na forma tentada", diz ao Expresso.

Rui Pinto estava em prisão preventiva desde 22 de março e teria de ser libertado no próximo domingo se não fosse acusado pelo Ministério Público. Agora, deverá continuar em prisão preventiva enquanto durar a fase de instrução, se for pedida por alguma das partes e o julgamento, se for essa a decisão do juiz de instrução.

O português de 30 anos foi detido em janeiro na Hungria e entregue às autoridades portuguesas, com base num Mandado de Detenção Europeu (MDE) que apenas abrange os acessos ilegais aos sistemas informáticos do Sporting e do fundo de investimento Doyen Sports,

No final de agosto, as autoridades húngaras aprovaram a extensão do MDE e o MP português pôde investigar Rui Pinto por outros crimes que deverão dar origem a uma nova acusação. Em causa está o alegado acesso ao correio eletrónico de “largas dezenas de ofendidos”, nomeadamente, magistrados do MP, elementos da Administração Interna, PSP, escritórios de advogados, FIFA, FC Porto, Nacional e da confederação sul-americana de futebol.

Contactada pelo Expresso, a defesa de Rui Pinto não quer fazer declarações para já.