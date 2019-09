Dos casos de abuso de menores a Tancos, passando por ele próprio: os processos a que Rui Pinto acedeu na PGR

A alegada invasão de Rui Pinto ao sistema informático da Procuradoria-Geral da República (PGR) não se limitou à pesquisa de processos-crime sobre futebol. O homem por trás do “Football Leaks”, de acordo com o Ministério Público português, também acedeu ilegalmente a dezenas de inquéritos em segredo de Justiça ligados aos casos mais mediáticos do momento: Tancos, BES, Operação Marquês e Rota do Atlântico são alguns exemplos. E até espiou a investigação que o Departamento Central de Investigação Penal (DCIAP) desenvolvia contra ele próprio.

Entre novembro do ano passado até janeiro deste ano, o alegado hacker acusado de 147 crimes informáticos e tentativa de extorsão pesquisou, inclusive, um documento produzido pelo Conselho da União Europeia contendo o manual para a emissão de mandados de detenção europeus (MDE), possivelmente já a preparar-se para os dias que se seguiriam. Nessa altura, era já alvo de um MDE pedido pelas autoridades portuguesas. Seria detido a 16 de janeiro em Budapeste. Depois de um conturbado processo de extradição para Portugal Rui Pinto ficou detido em prisão preventiva em Lisboa. Esta sexta-feira, os seus advogados receberam a acusação de 195 páginas.

