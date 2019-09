Caso Rui Pinto deixa à vista fragilidade do sistema informático do MP. Outra vez

É um dos crimes mais graves imputados a Rui Pinto: acedeu ao sistema informático do MP de onde tirou documentos judiciais em segredo de justiça de vários processos e dados pessoais de todos os procuradores do MP. Há cinco anos o MP sofreu um ataque semelhante mas as medidas de segurança foram insuficientes para evitar nova invasão.

