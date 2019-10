FIFA diz que Cardiff tem de pagar €6 milhões ao Nantes pela transferência de Emiliano Sala

A FIFA, através da Comissão do Estatuto do Jogador, já decidiu sobre o caso Emiliano Sala, o avançado argentino que morreu, em janeiro, num desastre de avião no Canal da Mancha. O Cardiff, o clube para o qual o futebolista iria transferir-se naquele mercado de inverno, terá de pagar seis milhões de euros ao Nantes, conta o “El Mundo”.

Aquela quantia corresponde à primeira tranche da transferência, que o clube da Premier League suspendera. O negócio estava fechado por uma verba a rondar os 18 milhões de euros.

A FIFA interveio assim para colocar um ponto final na disputa e desentendimento entre os clubes, aos quais aconselhou que chegassem a acordo. O Cardiff pode recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto.

O avião onde seguiam o futebolista argentino e o piloto só foi encontrado duas semanas depois do acidente. Emiliano Sala, de 28 anos, foi exposto a níveis altos de monóxido de carbono e sofreu lesões fatais na cabeça e no tronco.