Caíram cinco, ficou um: João Félix na lista final do prémio Golden Boy

João Félix foi um dos indiscutíveis de Bruno Lage quando este tomou posse do cargo de treinador e, de então para cá, a sua vida de uma volta considerável: campeão nacional pelo Benfica, transferido para o Atlético de Madrid por €126 milhões, titular da seleção nacional, um golo na Liga dos Campeões e a inevitável presença na lista final dos 20 jogadores jovens mais valiosos do ano - pelo caminho, na triagem, foram ficando Diogo Dalot, Diogo Leite, Gedson, numa primeira fase, e Florentino Luís e Rafael Leão, num momento seguinte.

A lista do prémio Golden Boy, do jornal “Tuttosport”, foi divulgada hoje e o nome de Félix está lá, juntamente com outros bem conhecidos dos campeonatos europeus. A distinção será atribuída no dia 16 de dezembro, em Turim.

Os 20 finalistas:

Matthijs de Ligt (Juventus)

Alphonso Davies (Bayern Munique)

Donnarumma (AC Milan)

Fati (Barcelona)

Philip Foden (Manchester City)

Mattéo Guendouzi (Arsenal)

Erling Braut Haland (Salzburgo)

Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

João Félix (Atlético de Madrid)

Dejan Joveljic (Eintracht Frankfurt)

Moise Kean (Everton)

Lee Kang-in (Valencia)

Lunin (Valladolid)

Donyell Malen (PSV)

Mason Mount (Chelsea)

Rodrygo (Real Madrid)

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Ferrán Torres (Valencia)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Nicolò Zanilo (AS Roma)