"Comove-nos percebermos que mais pessoas do que pensávamos sabem, na alma, que o Jordão era muito mais do que um dos melhores jogadores"

O antigo futebolista do Sporting e do Benfica, Rui Jordão, estava internado no Hospital de Cascais devido a um problema cardíaco e morreu, aos 67 anos.

O internacional português, apelidado de 'Gazela de Benguela', veio de Angola como 'novo Eusébio' para jogar no Benfica, mas foi no Sporting que se tornou uma lenda, além de também ter 'brilhado' pela seleção.

O homem que se tornou, depois de deixar o futebol em 1989, um pintor formado na Sociedade de Belas Artes de Lisboa, deixou um legado com 43 jogos pela seleção principal e 15 golos, dois deles na meia-final do Euro1984, em que Platini 'roubou' uma primeira final sénior a Portugal.

A Tribuna Expresso publica o comunicado enviado às redações pela família de Jordão.

O comunicado, na íntegra

"COMUNICADO DA FAMÍLIA DO DR. RUI MANUEL TRINDADE JORDÃO

Artista Plástico

As lágrimas do mundo são uma constante quantitativa: para cada um que começa a chorar, há um que pára de o fazer.

Samuel Beckett, À espera de Godot

Não vimos aqui, na verdade, comunicar nada. Não há nada de novo a comunicar. Quase antes de sermos informados, já a notícia corria na imprensa, nas redes sociais, no boca-a-boca... Rui Jordão faleceu esta manhã [sexta-feira, dia 18 de outubro].

O que a imprensa, as redes sociais e o boca-a-boca não sabem é quem, de facto, era o Rui Jordão. Mas isso, se não se importam, fica para quem teve o privilégio incrível de privar com ele, de o conhecer para além da figura pública.

Num momento em que a perda de um ente querido nos fragiliza, comove-nos, acima de tudo, o facto de percebermos que mais pessoas do que pensávamos sabem, na alma, que o Rui Jordão era – e sempre foi – muito mais que um dos melhores jogadores de futebol portugueses do século XX.

Neste momento em que nos confrontamos com a brutalidade irónica da existência, vimos, aqui, agradecer a todos os que, directa ou indirectamente, o acompanharam, o apoiaram e, acima de tudo, o compreenderam.

A narrativa da vida do nosso Rui não terminou. Tal como nunca terminam as narrativas daqueles que transcenderam as glórias mundanas, a favor da contemplação humanista – figura pública, ou não.

Respeitando profundamente as suas intenções – sempre coerentes –, não haverá lugar a exéquias. A cada um a sua homenagem pessoal, profissional, ou pública. Não esqueçamos, no entanto, que, lá por não acabar a Primavera por morrer uma andorinha, certamente a Primavera ficará mais pobre...

O PINTOR: O escadote fica bem neste lugar?

FILIPE R T: Resulta melhor sem ele.

O PINTOR: O escadote fica bem neste lugar!

Dr. Rui Manuel Jordão"