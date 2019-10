Rosa Mota boicota inauguração do pavilhão batizado com o seu nome... e com uma marca de cerveja: “Senti-me definitiva e claramente enganada”

A aguardada inauguração, esta segunda-feira, do conhecido Pavilhão Rosa Mota, está envolta em polémica, após a antiga campeã olímpica e mundial da maratona ter avisado que não irá participar na cerimónia, revoltada com o nome do requalificado equipamento dar primazia a uma marca de cerveja e não ao seu, conforme alegadadamente ficou combinado com a vereadora do 'Porto, o Nosso Partido', Catarina Araújo.

A ex-atleta refere que, em reunião com o Círculo de Cristal e com um administrador da Super Bock, em março de 2018, foi informada que o seu nome não iria figurar no pavilhão, conhecido por Rosa Mota desde que, em 1988, o então presidente da Câmara do Porto, Fernando Cabral, decidiu batizar o equipamento em homenagem à campeã da maratona, nos Jogos Olímpicos de Seul.

Agora, em carta à vereação municipal, a que a Tribuna Expresso teve acesso, Rosa Mota avança que Rui Moreira lhe assegurou o contrário, dizendo que “a toponímia não se muda”.

Na missiva, refere que o presidente da Câmara do Porto, sabendo do seu constrangimento em ver o seu nome associado a uma marca de bebida alcoólica, lhe garantiu que “a cidade beneficiaria muito”, razão que a levou a anuir que aceitaria “o suplemento” [Super Bock] à designação Pavilhão Rosa Mota, mas que rejeitaria "em absoluto" o nome que o Círculo de Cristal tinha apresentado à Câmara, ou seja, Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, por considerar “uma inaceitável subalternização da Toponímia da Cidade”.

“Como nunca quis obter qualquer vantagem que não o interesse da cidade, disponibilizei-me aida para, com a máxima discrição, pedir a retirada do meu nome do pavilhão, caso a sua permanência fosse um grande prejuízo para a Câmara e Cidade”, escreve a antiga atleta, que afirma ter sido enganada quando viu na comunicação social que o acordo feito com a autarquia não estava a ser respeitado.

Rosa Mota garante que alertou Catarina Pimental para o equívoco, tendo reafirmado em nova reunião a sua “total indisponibilidade para aceitar outro logótipo” em que o seu nome fosse secundarizado: “Em Portugal lê-se da esquerda para a direita e de cima para baixo a designação Pavilhão Rosa Mota - Super Bock Arena e jamais Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota”, adverte, afirmando que a vereadora comprometeu-se a esclarecer a situação, “o que nunca aconteceu”.

A decisão de não aparecer à inauguração, alega Rosa Mota, foi tomada quando recebeu o convite de Rui Moreira para a cerimónia, no qual figura o seu nome em segundo e não em primeiro ligar: “Senti-me definitiva e claramente enganada”. Segundo Rosa Mota, Rui Moreira, confrontado com a situação, “disse que era tudo um mal entendido”, o que a levou a anuir com o presidente da Câmara do Porto, na passada quinta-feira, que, diz na missiva, lhe transmitiu que não era possível “impôr ao consórcio” o que tinha ficado anteriormente acordado.

Já após a reunião, Rosa Mota adianta refere que enviou email a Rui Moreira a questionar se teria reconsiderado, mas como não obteve resposta, depois de 40 horas, optou por comunicar a decisão de não comparecer à inauguração a toda a vereação. Ao que a Tribuna Expresso apurou, a oposição municipal também não estará presente na cerimónia. Para a vereação socialista, o que está em causa são motivos “exclusivamente comerciais”, questionando se será vantajoso para a cidade associar ao nome Pavilhão Rosa Mota a uma marca de cerveja.

“Será que isso contribui para o prestígio de um equipamento público onde se pretendem realizar iniciativas desportivas, culturais e congressos? Não seria útil aferir o impacto dessa alteração auscultando as instituições vocacionadas para a promoção turística e mesmo a população?”, interroga o PS, que em declaração de voto defendeu a retirada do nome do patrocinador.

Câmara alerta que nome da atleta nunca figurou no pavilhão

Em comunicado, a Câmara do Porto lembra que quando o executivo de Rui Moreira tomou posse, há seis anos, em acordo com o PS, encontrou um pavilhão em pré-ruína e praticamente inutilizado pela degradação e falta de manutenção e que, embora batizado com o nome da atleta, “não tinha, como nunca teve, qualquer inscrição do seu nome nem na fachada em nenhum local visível”.

Após anos de prometida renovação desde a era Rui Rio, a autarquia lançou um concurso público internacional que permitiu concessioná-lo, como centro de congresso e pavilhão Multiusos, cujo investimento “foi totalmente suportado por privados”, que pediram para mudar o nome ao equipamento, “o que foi recusado pelo presidente da Câmara”. Contudo, admitiu que “pudessem colocar um patrocinador que ajudasse a suportar os elevados custos de reabilitação, conforme aprovado em reunião de executivo e conforme o previsto no caderno de encargos”, recorda a Câmara do Porto.

Na versão do executivo, ficou assegurado que ninguém poderia retirar o nome da atleta da designação formal, mas que também no uso comercial o seu nome teria sempre que estar presente. “Estes dados foram fornecidos à atleta, que com eles concordou e se congratulou há mais de um ano”, refere ainda o comunicado, que garante que, posteriormente, a atleta e o seu representante terão entrado em negociações com o patrocinador e em conversações com o concessionário”.

O executivo de Rui Moreira assegura ainda desconhecer “o que negociaram as partes e que tipo de contrapartidas incluía tal negociação, tentada à margem do processo público de concessão”, reuniões em que a vereação independente diz nunca ter participado, frisando que a Câmara do Porto garantiu que o nome da atleta vai ficar não apenas na designação formal e comercial como ficará, pela primeira vez, inscrito sobre a entrada principal do pavilhão e também em vários locais do seu interior.

A Tribuna Expresso tentou entrar em contacto com Rosa Mota, sem sucesso.