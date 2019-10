Este homem subiu ao cume das 14 montanhas mais altas do mundo em 189 dias

Se no verão de 86 Diego Armando Maradona subiu ao Olimpo e olhou os deuses nos olhos, um outro homem escalou a última das 14 grandes montanhas do mundo, que se esticavam e esticam pelo menos ao longo de 8000 metros. Reinhold Messner transformou-se, em outubro de 1986, no primeiro a subir ao cume das ‘8,000ers’, como são conhecidas as tais montanhas. Messner foi o primeiro a fazê-lo também sem oxigénio suplementar.

“Tu podias morrer em cada escalada e isso significava que eras responsável por ti”, explicou Messner em entrevista ao “The Guardian”, em 2004. “Éramos verdadeiros alpinistas: cuidadosos, conscientes e até com medo. Ao escalar montanhas não estávamos a aprender sobre o quão grande éramos. Estávamos a descobrir quão quebráveis, fracos e cheios de medo somos. Só consegues perceber isto se te expuseres ao perigo. Sempre disse que uma montanha sem perigo não é uma montanha”.

Trinta e três anos depois do pioneiro Reinhold Messner, Nirmal “Nims” Purja é o mais recente alpinista a galgar as 14 montanhas, sendo que o fez com um dado impactante: bateu o recorde de tempo em… oito anos. O nepalês que fez parte do exército britânico cumpriu aquela jornada ambiciosa em apenas 189 dias, conta o “The Guardian” esta terça-feira.

Purja, o autor da fotografia viral sobre a enchente de pessoas no Monte Evereste (em cima), completou a missão na China, na montanha Shishapangma, a mais pequena das que têm pelo menos 8000 metros.

O nepalês de 36 anos, natural de Dhaulagiri (1600m de altitude), recorreu ao oxigénio suplementar e explicou porquê: “Eu tenho de voltar para baixo, para que possa alcançar a montanha seguinte. Eu oiço o meu corpo. Tens de ter humildade para poderes voltar para casa. Podes sempre voltar sem oxigénio se isso é tão importante, mas não podes fazê-lo se estiveres morto”, disse em entrevista ao “Explorersweb”, citado pelo diário britânico.

As ‘8000ers’:

1. Mount Everest (8,848m/29,029ft)

2. K2 (8,611m / 28,251ft)

3. Kangchenjunga (8,586m / 28,169ft)

4. Lhotse (8,516m / 27,940ft)

5. Makalu (8,485m / 27,838ft)

6. Cho Oyu (8,188m / 26,864ft)

7. Dhaulagiri I (8,167m / 26,795ft)

8. Manaslu (8,163m / 26,781ft)

9. Nanga Parbat (8,126m / 26,660ft)

10. Annapurna I (8,091m / 26,545 ft)

11. Gasherbrum I (8,080m / 26,510ft)

12. Broad Peak (8,051m / 26,414ft)

13. Gasherbrum II (8,035m / 26,362ft)

14. Shishapangma (8,027m / 26,335ft)