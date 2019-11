Ex-futebolista Didier Drogba lança iniciativa para reflorestar Costa do Marfim

O antigo futebolista costa-marfinense Didier Drogba lançou esta sexta-feira uma iniciativa que pretende plantar um milhão de árvores no seu país, num esforço para combater a desflorestação na Costa do Marfim. A campanha, intitulada "Um Dia, Um Milhão de Árvores", é "o primeiro passo para o começo da recuperação", afirmou o ministro das Florestas e dos Recursos Hídricos da Costa do Marfim, Alain Richard Donwahi.

"O nosso objetivo é recuperar pelo menos 30% [da área florestal perdida] até 2030", acrescentou o ministro, na apresentação do projeto, na cidade de Abidjan. Mais de 20.000 quilómetros quadrados de floresta da Costa do Marfim estão fortemente degradados.

Didier Drogba considerou que "os números são alarmantes", referindo-se às previsões que apontam para a perda total da floresta tropical da Costa do Marfim em menos de 50 anos caso não sejam tomadas medidas corretivas. "Estou orgulhoso em contribuir para a reflorestação da Costa do Marfim através da consciencialização", disse o antigo avançado que se destacou ao serviço do clube inglês Chelsea.

A Costa do Marfim, maior produtor de cocos do mundo e um dos principais exportadores de café, quer reflorestar oito milhões de hectares até 2045.