O julgamento de Alcochete em direto: Bruno de Carvalho entra na sala, Sílvia Rosa Pires lidera os trabalhos

10h36: Os 44 arguidos apresentam-se, agora, à juíza, um por um. Dizem o nome, o estado civil, a naturalidade, a idade, a profissão e a morada.

10h29: Advogados foram revistados e protestaram por isso.

10h25: Nuno “Mustafá” Mendes, líder da Juve Leo, e Elton “Aleluia” Camará, membro da claque, os dois únicos presos preventivos do caso de Alcochete, já se encontram sala de audiências.

10h20: A juíza Sílvia Rosa Pires preside ao julgamento em Monsanto que se encontra com medidas de segurança apertadas. A procuradora é Fernanda Matias, Fátima Almeida e Dora Fernandes são as restantes juízas.

09h32: Arguidos entram no tribunal em fila, ordeiramente. Bruno de Carvalho, o mais mediático dos acusados, acabara de assomar ao Tribunal, rodeado de câmaras de televisão.

09h26: Advogados e arguidos chegam ao Tribunal de Monsanto. Alguns dos suspeitos de invadir a Academia de Alcochete vêm com o carapuço do casaco posto para tapar a cara. Nuno Torres, o suspeito que entrou com o BMW azul para ir retirar alguns elementos da claque na academia chegou no mesmo veículo ao tribunal.