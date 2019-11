O julgamento em direto. Fala o arrependido: “Disse ao Fernando Mendes que aquilo nunca poderia ter acontecido”

11h48: Bruno Jacinto: “O Nuno Torres perguntou-me se lhe podia dar boleia até ao carro dele. Dei-lhe boleia. Perguntou-me se podia usar o meu carro para entrar na Academia, já durante a viagem. Perguntei a outro funcionário da Academia, o Ricardo Vaz, se era possível a portaria dar autorização para o BMW azul do Nuno Torres entrar. Era para ir buscar outros elementos. Fomos até ao Montijo, onde estava o carro dele. Eu segui, depois, para a Ponte Vasco da Gama. Não fiquei admirado por ver aquelas pessoas na Academia”.

11h39: Bruno Jacinto: “Depois, tive outras coisas para fazer, questões administrativas e burocráticas. Passei a informação, que era a minha função, ao meu diretor. Não sendo possível ao meu diretor, liguei ao diretor de segurança da Academia. Fui à Academia logo que contactei o Ricardo Gonçalves. Era a minha função para ver o que ia acontecer e fazer de elo de ligação com os jogadores. Cheguei pelas 17h26 a Alcochete. O segurança abriu a cancela, depois de dizer que queria falar com alguns responsáveis. Vejo um grupo de pessoas - vi quem eram, eram cinco elementos da Juve Leo, Fernando Mendes, Nuno Torres, Joaquim Costa, Sérgio Santos... Foi então que comecei a perceber a situação. Os tais elementos da JL foram para a zona de formação, que é visível a todos. Falei com eles para perceber o que se tinha passado. Disse ao Fernando Mendes que aquilo nunca poderia ter acontecido e eles garantiram que tinham entrado, todos, de cara descoberta. Estive ali 40 minutos. O William de Carvalho parou o carro e falou com eles. Vi a GNR que nada fez e o Ricardo Gonçalves falou com eles muito descontente com a situação”.

11h35: Bruno Jacinto: “Alertei pelas 17h o diretor de segurança da Academia, Ricardo Gonçalves. Perguntou-me o que eles iam lá fazer. Disse-lhe que iriam questionar sobretudo os três jogadores que tiveram atritos no aeroporto, Acuña, Battaglia e Rui Patrício”.

11h30: Prossegue Bruno Jacinto: “Pelas duas, três da tarde fui a Alvalade conversar com o Tiago Silva [vogal da direção da Juve Leo] sobre o descontentamento dos adeptos e sobre a Taça de Portugal. Ele confirmou-me que iam à Academia, mas não de que forma iriam contestar a equipa. O Tiago Silva não me disse quantas pessoas iriam a Alcochete. Do outro lado da rua estava o Fernando Mendes, mas não falei com ele. A conversa aconteceu junto do multidesportivo em Alvalade. Tentei falar uma segunda vez com o meu diretor, por diversas formas, mas ele não me respondeu.”

11h23: Diz Bruno Jacinto, o arrependido, que esteve na Madeira no último jogo do Sporting da temporada 2017-18, três dias antes do ataque a Alcochete, mas que não esteve no aeroporto e não assistiu aos desacatos entre adeptos e alguns jogadores. “Só viajei no dia seguinte para Lisboa. Tive conhecimento que iam adeptos falar com jogadores a Alcochete por causa de um dos adeptos, tal como já tinha acontecido no passado. Os maus resultados causaram um grande descontentamento entre os adeptos. Reportei ao meu diretor André Geraldes, por mensagem. Ele só me perguntou se era amanhã e eu disse que sim. Mas não disse mais nada. Quando havia maus resultados, os adeptos iam à Academia e pediam para falar com jogadores e treinadores. Isso aconteceu quatro, cinco vezes em Alcochete desde o início da Academia”.

11h17: Quase nenhum dos arguidos que, para já, prestar declarações, depois de serem chamados novamente, um por um, pela magistrada. Apenas Bruno Jacinto, o arrependido, pretende prestar declarações. Só não foi ouvido Fernando Mendes, que não se encontra no tribunal por motivos de saúde. Bruno Jacinto era, recorde-se, que fazia o elo de ligação entre o clube e as claques de futebol; é acusado de ser um dos três autores morais do ataque.

Aníbal Pinto, advogado de quatro dos arguidos do processo falou aos jornalistas antes do julgamento.

11h07: Bruno de Carvalho é o último a apresentar-se. Os advogados e os arguidos prescindem da leitura da acusação

10h36: Os 44 arguidos apresentam-se, agora, à juíza, um por um. Dizem o nome, o estado civil, a naturalidade, a idade, a profissão e a morada.

10h29: Advogados foram revistados e protestaram por isso.

10h25: Nuno “Mustafá” Mendes, líder da Juve Leo, e Elton “Aleluia” Camará, membro da claque, os dois únicos presos preventivos do caso de Alcochete, já se encontram sala de audiências.

O ex-presidente do Sporting recusou prestar declarações à comunicação social.

10h20: A juíza Sílvia Rosa Pires preside ao julgamento em Monsanto que se encontra com medidas de segurança apertadas. A procuradora é Fernanda Matias, Fátima Almeida e Dora Fernandes são as restantes juízas.

09h32: Arguidos entram no tribunal em fila, ordeiramente. Bruno de Carvalho, o mais mediático dos acusados, acabara de assomar ao Tribunal, rodeado de câmaras de televisão.

09h26: Advogados e arguidos chegam ao Tribunal de Monsanto. Alguns dos suspeitos de invadir a Academia de Alcochete vêm com o carapuço do casaco posto para tapar a cara. Nuno Torres, o suspeito que entrou com o BMW azul para ir retirar alguns elementos da claque na academia chegou no mesmo veículo ao tribunal.