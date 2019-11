Em direto: segundo dia do julgamento de Alcochete. 23 arguidos estiveram presos ilegalmente

Presos duas vezes? Durante a inquirição a Tiago Mateus, o advogado Miguel Matias perguntou ao militar da GNR, o primeiro a chegar ao local do crime, se os primeiros 23 arguidos chegaram a ser libertados.

A pergunta intrigou a Juíza Sílvia Rosa Pires, mas o advogado, que representa um desses 23 arguidos, diz que constam do processo ordens de libertação dos 23 arguidos e que "nunca chegaram a ser executadas". Ou seja, "estiveram quatro horas presos ilegalmente" até que foram detidos novamente.

Pausa para almoço

12h39: Duas horas e vinte minutos depois, acabou a inquirição a Tiago Mateus, o chefe da patrulha da GNR que foi o primeiro a chegar a Alcochete depois da invasão da Academia. O militar contou que viu 50 pessoas a fugir, que tentou cortar a estrada que dá acesso à EN 4 e que teve de mandar o colega travar para não serem abalroados por um BMW X3 em fuga. Os GNR não quiseram bater no carro para "não se meterem em trabalhos" e serem obrigados a pagar a despesa do arranjo.

Tiago Mateus contou que viu sangue no chão do balneário mas que não viu nenhum jogador ferido. Foi ele que fez as primeiras detenções. Estava previsto ouvir três militares da parte da manhã e outros três à tarde, mas se o ritmo se mantiver, o julgamento já se está a atrasar.

12h25: Tiago Mateus, da GNR, foi interrogado durante duas horas. O julgamento vai agora ser suspenso para almoço.

12h15: Miguel A. Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho, pede para inquirir a testemunha e começa por dizer que se fosse ele a conduzir o BMW X3 e se quisesse bater no carro policial... Mas é imediatamente interrompido pela Juíza: "Deixe-se de apartes e faça perguntas". O advogado tenta interrogar o militar fazendo uma introdução e é novamente cortado: "Isto não é o telejornal. Faça as perguntas."

O advogado insiste em perguntar sobre o nível de desarrumação do balneário de Alcochete depois do ataque e se era muito diferente dos dias de jogo ou de treino. Tiago Mateus, que já tinha estado em Alcochete como socorrista do INEM, diz que desta vez havia coisas danificadas, como um vidro de uma porta rachado. Miguel A. Fonseca não se dá por satisfeito: "É por sito que queremos uma reconstituição".

12h: Tiago Mateus está a ser inquirido pelos advogados de defesa e revela que no momento em que cortou a estrada que liga a Academia à estrada nacional 4 houve "dois ou três suspeitos que ficaram no parque de estacionamento e nem tentaram fugir", um deles, que se identificou como Emanuel Calças, "disse que era jornalista, que não tinha nada a ver com aquilo", mas as duas afirmações serão falsas. Emanuel Calças, que é um dos acusados, não é jornalista e foi detido num dos carros que fugiu do parque.

11h: "O meu colega perguntou: bato com o carro ou não?" E eu respondi: "Não batas que ainda nos metemos numa embrulhada e temos de pagar." Tiago Mateus diz que o colega teve de travar a fundo para evitar a colisão com o BMW X3 que fugiu do parque de estacionamento junto à Academia de Alcochete, apesar de a primeira patrulha da GNR que chegou ao local ter tentado cortar a estrada. "O carro não cortava a estrada toda e tínhamos de chegar à frente ou atrás para evitar a fuga. Se o colega não tem travado, o BMW tinha-nos batido". Os ocupantes deste carro seriam detidos pouco depois por reforços que entretanto chegaram ao local.

10h55: "Havia sangue no chão", descreve Tiago Mateus, que entrou no balneário uma hora depois do ataque. "Mas jogadores feridos não vi. O balneário estava todo revirado", acrescenta. Um dos advogados de defesa quer saber como é que o GNR sabia que as manchas no chão eram de sangue. "Eram manchas vermelhas", reitera Tiago Mateus.

10h50: Ainda de acordo com o depoimento do militar Tiago Mateus, ficaram no local à espera de reforços e quando estes chegaram partiram de imediato em perseguição das três viaturas que tinham fugido. Conseguiram apanhar os ocupantes do Renault e do Seat, que "não ofereceram resistência". O BMW fugiu "pela areia" e foi perseguido pelos reforços que entretanto chegaram. Tiago Mateus conta que soube da intercepção do BMW "pelo rádio".

Sílvia Peres pergunta ao militar se alguma vez a GNR tinha sido chamada a Alcochete. Tiago Mateus diz que não. "Só políciamento aos jogos, mais nada".

10h35: "Fechámos a estrada a seguir ao parque para que as cinco ou seis viaturas que lá estavam não pudessem fugir", diz Tiago Mateus. Como eram só três, pediram reforços ao comando de Setúbal. Um dos carros estacionados, um BMW x3, tenta fugir e abalroar o carro patrulha. O BMW acabou por fugir, tal como um Seat Ibiza e um Renault Mégane.

10h25: "'Demoram muito a chegar? Há jogadores a serem agredidos'. Foi este o teor da segunda chamada do comandante. Dei ordem ao condutor para seguir o mais depressa possível", conta o comandante Tiago Mateus. "Quando chegámos, vimos indivíduos encapuçados a correr e a sair da Academia. Fomos à entrada e disseram-nos que já não havia ninguém lá dentro. Um BMW X3 tentou abalroar o carro patrulha para fugir. E nós voltámos para trás para apanhar os que conseguíssemos".

10h20: A primeira testemunha vai começar a depor. Chama-se Tiago Mateus e era o comandante da patrulha de ocorrências da GNR de Alcochete. Foi o primeiro a chegar à Academia depois de uma invasão "de desconhecidos". Tiago Mateus estava na rua quando recebeu uma mensagem do comandante de posto a mandá-lo de urgência para a Academia do Sporting.

10h10: Nuno 'Mustafa' Mendes e Elton 'Aleluia' Camara chegam algemados à sala de audiências e são sentados à parte dos outros acusados. São os únicos presos preventivos do processo. Mustafa porque está acusado, entre outros crimes, de tráfico de droga; e Aleluia porque violou as regras da prisão domiciliária.

A sessão já está atrasada uma hora.

Nem Bruno de Carvalho, alegado mentor do ataque, nem Fernando Mendes, o homem que terá sido a faísca para a invasão, estão presentes. O primeiro por razões profissionais, o segundo por motivos de saúde.

9h30: Há um ligeiro atraso no início da sessão, uma vez que houve indicação de que os advogados teriam de ser revistados antes de entrar na sala, algo que todos recusaram.

Julgamento de Alcochete, dia II



A segunda sessão do julgamento dos 44 acusados de planearem e executarem a invasão da academia de Alcochete arranca hoje às 9h30. A Juíza Sílvia Rosa Pires marcou para a hoje a inquirição de seis militares da GNR que acorreram a Alcochete no momento da invasão.

Foi esta força militar que investigou o caso, facto que já levou a defesa dos arguidos a tentar anular todo o processo, uma vez que argumentam que, estando em causa crimes equiparados a terrorismo, deveria ter sido a Polícia Judiciária a investigar o caso.

Este argumento já foi recusado pelos tribunais superiores mas estará certamente em discussão durante o julgamento.

A Tribuna Expresso vai acompanhar a sessão de hoje ao minuto.

O principal arguido do processo, Bruno de Carvalho, pediu dispensa por não ter meio de transporte próprio e por ter de trabalhar duas horas de manhã e outras duas à tarde. A Juiza acedeu ao pedido.