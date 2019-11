Em direto: segundo dia do julgamento de Alcochete. "Demoram muito a chegar? Há jogadores a serem agredidos"

10h55: "Havia sangue no chão", descreve Tiago Mateus, que entrou no balneário uma hora depois do ataque. "Mas jogadores feridos não vi. O balneário estava todo revirado", acrescenta. Um dos advogados de defesa quer saber como é que o GNR sabia que as manchas no chão eram de sangue. "Eram manchas vermelhas", reitera Tiago Mateus.

10h50: Ainda de acordo com o depoimento do militar Tiago Mateus, ficaram no local à espera de reforços e quando estes chegaram partiram de imediato em perseguição das três viaturas que tinham fugido. Conseguiram apanhar os ocupantes do Citroën e do Seat, que "não ofereceram resistência". O BMW fugiu "pela areia" e foi perseguido pelos reforços que entretanto chegaram. Tiago Mateus conta que soube da intercepção do BMW "pelo rádio".

Sílvia Peres pergunta ao militar se alguma vez a GNR tinha sido chamada a Alcochete. Tiago Mateus diz que não. "Só políciamento aos jogos, mais nada".

10h35: "Fechámos a estrada a seguir ao parque para que as cinco ou seis viaturas que lá estavam não pudessem fugir", diz Tiago Mateus. Como eram só três, pediram reforços ao comando de Setúbal. Um dos carros estacionados, um BMW x3, tenta fugir e abalroar o carro patrulha. O BMW acabou por fugir, tal como um Seat Ibiza e um Citroën.

10h25: "'Demoram muito a chegar? Há jogadores a serem agredidos'. Foi este o teor da segunda chamada do comandante. Dei ordem ao condutor para seguir o mais depressa possível", conta o comandante Tiago Mateus. "Quando chegámos, vimos indivíduos encapuçados a correr e a sair da Academia. Fomos à entrada e disseram-nos que já não havia ninguém lá dentro. Um BMW X3 tentou abalroar o carro patrulha para fugir. E nós voltámos para trás para apanhar os que conseguíssemos".

10h20: A primeira testemunha vai começar a depor. Chama-se Tiago Mateus e era o comandante da patrulha de ocorrências da GNR de Alcochete. Foi o primeiro a chegar à Academia depois de uma invasão "de desconhecidos". Tiago Mateus estava na rua quando recebeu uma mensagem do comandante de posto a mandá-lo de urgência para a Academia do Sporting.

10h10: Nuno 'Mustafa' Mendes e Elton 'Aleluia' Camara chegam algemados à sala de audiências e são sentados à parte dos outros acusados. São os únicos presos preventivos do processo. Mustafa porque está acusado, entre outros crimes, de tráfico de droga; e Aleluia porque violou as regras da prisão domiciliária.

A sessão já está atrasada uma hora.

Nem Bruno de Carvalho, alegado mentor do ataque, nem Fernando Mendes, o homem que terá sido a faísca para a invasão, estão presentes. O primeiro por razões profissionais, o segundo por motivos de saúde.

9h30: Há um ligeiro atraso no início da sessão, uma vez que houve indicação de que os advogados teriam de ser revistados antes de entrar na sala, algo que todos recusaram.

Julgamento de Alcochete, dia II



A segunda sessão do julgamento dos 44 acusados de planearem e executarem a invasão da academia de Alcochete arranca hoje às 9h30. A Juíza Sílvia Rosa Pires marcou para a hoje a inquirição de seis militares da GNR que acorreram a Alcochete no momento da invasão.

Foi esta força militar que investigou o caso, facto que já levou a defesa dos arguidos a tentar anular todo o processo, uma vez que argumentam que, estando em causa crimes equiparados a terrorismo, deveria ter sido a Polícia Judiciária a investigar o caso.

Este argumento já foi recusado pelos tribunais superiores mas estará certamente em discussão durante o julgamento.

A Tribuna Expresso vai acompanhar a sessão de hoje ao minuto.

O principal arguido do processo, Bruno de Carvalho, pediu dispensa por não ter meio de transporte próprio e por ter de trabalhar duas horas de manhã e outras duas à tarde. A Juiza acedeu ao pedido.