Em direto: o terceiro dia do julgamento de Alcochete

10h15: A primeira testemunha do dia é José Monteiro, sargento da Unidade de Investigação Criminal da GNR.

10h10: Mustafa e Elton "Aleluia" Camará, os únicos arguidos que estão em prisão preventiva, acabam de se sentar na sala do Tribunal de Monsanto. Estão cerca de 20 arguidos na sala.

9h30: Tal como aconteceu na terça-feira, o início da sessão está atrasado. Só agora estão a chegar os advogados e arguidos. Bruno de Carvalho, mais uma vez, não estará presente no Tribunal de Monsanto. O ex-presidente do Sporting pediu dispensa das sessões, por "não ter meio de transporte próprio" e por "questões profissionais", consoante indicou o seu advogado, Miguel A. Fonseca, à juíza Sílvia Pires.

Esta é a terceira sessão do julgamento do ataque a Alcochete, que terá habitualmente três sessões semanais até ao final de 2019, passando para duas sessões semanais no início de 2020.

Recorde AQUI a sessão de terça-feira, em que a defesa pôs em causa a validade do auto de notícia da GNR, e AQUI a sessão de segunda-feira, em que Bruno Jacinto, oficial de ligação do Sporting aos adeptos, foi a figura principal..