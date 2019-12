Portugal é campeão do mundo de futebol de praia

Portugal sagrou-se campeão do mundo de futebol de praia ao vencer este domingo a Itália por 6-4, na final que decorreu em Assunção, capital do Paraguai. Este é o terceiro título mundial para a seleção das quinas, que já o tinha conseguido em 2001 e 2015.

Os italianos adiantaram-se no marcador através de Zurlo (5’), mas o dia seria do português Jordanm o homem recentemente eleito melhor jogador do mundo da modalidade. Depois de dois golos de Léo Martins (7’ e 37’), Jordan Santos entrou em ação (17’, 25’ e 34’) e deixou Portugal numa posição muito confortável. Pelo meio, André Lourenço (17’) ajudou à reviravolta, que nem os três golos italianos — Ramacciotti (30’ e 35') e Gentilin (30’) — apagaram.