Em direto. Afinal as imagens da invasão de Alcochete nunca desapareceram

12h56 Ricardo Gonçalves assegura que não sabe como o grupo de Mendes chegou à Academia, assim como não falou com ricardo Vaz na altura. “Só à posteriori, dias depois. O Vaz não dava ordens à portaria para deixar entrar ou sair carros.”

12h55 “A situação era caótica. Desconheço como o grupo do Fernando Mendes entrou. Aproveitou, naturalmente, a confusão. Entraram funcionários, pais de atletas... Ficaram muitos registos por fazer no meio da confusão”, refere Ricardo Gonçalves. A juíza faz várias perguntas sobre a presença deste grupo e sobre o que disse afinal Ricardo Gonçalves aos elementos da GNR no local. “Disse-lhe [ao GNR] que não o tinha visto a fazer nada de mal.”

12h49 Ricardo Gonçalves recorda agora que depois da invasão viu Bruno Jacinto com funcionários de Sporting. “Acho que falei com ele mas a conversa foi muito rápida, eu estava indignado e perguntei o que era aquilo. Fazia todo o sentido ele estar lá, pois sempre que havia uma visita das claques ele estava presente. Desta vez, chegou tarde demais. Ele era o oficial de ligação do clube com os adeptos”, diz, acrescentando que não se recorda de ver Bruno Jacinto falar com o grupo do Fernando Mendes.

12h15 Ricardo Gonçalves indicou como líderes da invasão Tiago Silva (Bocas), Pavlo Antonchuk (Ucraniano), João Calisto Marques e Valter Semedo.

12h07 A juíza mandou levantar os arguidos que Ricardo Gonçalves identificou como sendo os líderes da invasão da Academia.

12h05 “Não foram tomadas medidas de segurança excepcionais na Academia depois dos insultos no aeroporto da Madeira porque não havia qualquer informação de visita de adeptos em Alcochete”, justifica.

12h03 Houve trocas de palavras mais exaltadas de adeptos como Fernando Mendes no aeroporto do Funchal, depois do jogo contra o Marítimo, recorda Ricardo Gonçalves. “Trocas habituais de palavras quando a equipa perde. Houve insultos, ‘não jogam nada, são uns chulos, uma cambada de filhos da p..’. O habitual no futebol. Estava lá a PSP, que tratou de os separar e a equipa seguiu.”

12h01 Ricardo Gonçalves reforça que se recorda bem da expressão do ex-presidente, “acontecesse o que acontecesse”.

11h58 Na reunião após a derrota com o Marítimo e antes da invasão de Alcochete, Bruno de Carvalho perguntou se estavam com ele “acontecesse o que acontecesse”. E se não estivessem aquele era o momento de o dizer para “depois não se arrependerem”. “Pensei que fosse uma reunião para anunciar a saída do Jorge Jesus. Mas nao se falou nisso”, diz.

11h50 Ricardo Fernandes assegura que “não houve” qualquer problema com “as imagens propriamente ditas” e que os servidores da Academia “sempre tiveram as imagens”. “A GNR solicitou as imagens a sala de controle e os ecrãs estavam em branco, achei muito estranho. Contactei de imediato o departamento informático e um dos técnicos disse-me que do estádio não estava a ser possível aceder às imagens da Academia, que tinha havido uma interrupção da comunicação as 17h18. Pensei o pior, teoria da conspiração. “Isto era possível desligar remotamente mas ele disse me que não foram eles. Só se foi algum remotamente.Transmiti isso a GNR, que chamou elementos da investigação criminal da equipa forense à Academia ver o que se passava. Os nossos técnicos também vieram.” E acrescenta: “Houve um problema técnico, as imagens sempre lá estiveram mas não conseguimos aceder por causa da ativação dos alarmes de incêndio.”

11h51 Então, continua a descrever Ricardo Gonçalves, Fernando Mendes e os que estavam com ele saíram da Academia. “O vigilante telefonou-me a perguntar se podia deixar entrar uma viatura para os ir buscar. Fui eu que dei autorização para o carro entrar e eles saírem. Não sabia quem era o condutor.”

11h49 “Vi e falei com o Fernando Mendes [antigo líder da Juve Leo]”, diz Ricardo Gonçalves. “Só conhecia uma das outras pessoas que estava com ele, o BA. Estavam de rosto descoberto. Vi-os já no fim de tudo ter acontecido, quando os outros já estavam fora da Academia e a confusão da invasão já tinha passado. São os líderes da Juventude Leonina e, indignado, abordei-os, perguntei qual tinha sido o objetivo daquilo. Disseram-me que não sabiam de nada e que não tinham vindo à Academia para isso e que nada tinham a ver com a invasão. A minha indignação era se se sabiam de alguma coisa porque nada fizeram? Disseram-me que só tinham vindo para falar com o Jorge Jesus.” Gonçalves confirma ainda que os dois líderes falaram com vários funcionários da Academia e que só após ver as imagens da câmara segurança é que se apercebeu da sua entrada.

11h43 O antigo diretor de segurança conta que foi “ameaçado em vários momentos da invasão”, incluindo pelo “senhor do cinto”. “Colocou-me uma mão no ombro e mencionou que me ia atingir com o cinto com o outro braço. Foi tudo muito rápido. Naquele momento não era pertinente avisar o Vasco Santos [diretor de segurança do clube], pouco ou nada poderia fazer.”

11h41 Nesse momento, diz, voltou ao lugar onde estava inicialmente: a estrada. “Vejo o carro patrulha da GNR a chegar, não estava a parar. O normal era vir para o interior ver se havia vítimas. Avisei o Rui Falcão de que já não havia indivíduos lá dentro e indiquei à GNR para onde tinham fugido.”

11h37 Ricardo Gonçalves volta a falar na rapidez com que tudo aconteceu. “Sai com eles, telefonei julgo que para a portaria para avisar o Rui Falcão de que eles iam a sair e para os tentar acompanhar pelo CCTV. Liguei também para a GNR a avisar do mesmo. Alguns saltaram vedações”, conta. “Vi um indivíduo a dar um soco na cara ao Jorge Jesus enquanto fugia - estava a dez ou quinze metros da porta, no jardim. Ele estava em choque com tudo o que estava a acontecer. Não consegui identificar esse indivíduo.”

11h23 Durante as agressões, o cinto “apanhou o rosto do Misic” e um dos fisioterapeutas “foi atingido por uma geleira”. “Vi que o Bas Dost tinha sido atingido e sangrava. Não vi essa agressão. Ele estava no corredor. Os indivíduos saíram a correr ao mesmo tempo. Em conversa, o Vasco Fernandes viu que um dos indivíduos deu ordens para eles saírem. Olhava para o relógio.”

11h18 Ricardo Gonçalves descreve o que aconteceu após a invasão do balneário: “Ameaçaram os jogadores, atiram uma tocha em frente a minha cara. Vi conjunto de agressões: uma geleira a voar pelo ar, indivíduos a dar socos a jogadores, um indivíduo com o cinto a atingir o Misic. O Valter, o Bocas e o Ucraniano entraram no balneário e dirigiram-se a Acuna e Bataglia e agrediram-nos. Empurrões e socos. O Calisto e Alan também agrediram. Pela forma como se deslocaram, o foco era o Acuna e o Bataglia.” “Vou matar-te, não jogas nada, não vão sair daqui vivos”, gritaram.

11h14 “Porta que dava acesso à zona do balneário estava trancada e foi danificada. Partiram o alarme de incêndio e a porta destrancou-se. Ainda me pus a frente deles mas de nada serviu”, recorda Ricardo Gonçalves. “Eram entre 40 e 50 pessoas e quase todas entraram no balneário com o objetivo de encontrar os jogadores. Conseguiram: entraram depois na zona do vestiário, que tem duas portas de correr. A porta estava aberta e o Vasco Fernandes estava a tentar fechar a porta. Nesse momento, o técnico-adjunto Raul José gritou a dizer que Jorge Jesus estava la fora. Houve uma hesitação e eles conseguiram entrar na zona do balneário.”

11h08 As primeiras portas estavam encerradas depois do alerta. “É a sala das botas, onde estão as chuteiras e onde os jogadores se equipam antes de ir para os treinos.” “Iam para a porta seguinte e, ao perceberem que estavam encerrada, forçaram as portas de vidro com sensores automáticos. Não pararam. Entraram no edifício e viraram imediatamente à esquerda, onde existia outra porta que também estava fechada.” Manuel Fernandes e Pedro Brandão vieram ver o que se passava a abriram porta do gabinete”. “E eles entraram lá para dentro.”

11h06 Entre os adeptos, recorda, “apesar de estarem de cara coberta” reconheceu “um conhecido por Bocas, o Valter, o Calisto, o Ucraniano…” “Assumiam o papel de líderes porque vinham à frente. Acompanhei sempre o grupo na tentativa de os atrasar. Isso não aconteceu. Dirigiram-se para a ala da formação, em direção aos campos de treino.” Nesse momento, Jorge Jesus e parte da equipa técnica estariam a preparar o campo para o treino. “Passaram pelos campos, viraram a esquerda em direção ao edifícios da ala profissional”, relata. “Havia um indivíduo que tinha um cinto. Ameaçou-me junto ao edifício da ala profissional. As tochas foram lançadas aí e o grupo partiu-se. A maioria seguiu para o edifício da ala profissional.”

11h00 E continua: “Quando eles entraram encapuzados fui ter com eles na tentativa de os demover. Estava junto a um dos campos da Academia, no meio da estrada. Perguntei o que queriam e disse que já tinha chamado da GNR”, conta Ricardo Gonçalves. “Disseram-me: ‘sai da frente, isto não e nada contigo’.”

10h52 Ricardo Gonçalves ficou “sempre na estrada junto ao portão da Academia¨ e uma vez mais telefonou à GNR para informar que as claques tinham chegado. “Não alertei o vigilante da Academia. O segurança ligou me no mesmo momento em que eu os estava a ver. Foi tudo muito rápido, muita coisa a acontecer ao mesmo tempo.”

10h47 Os adeptos não podem circular livremente na Academia, diz Ricardo Gonçalves. “Eram acompanhados pelo departamento de futebol e pela segurança. Dependendo se vinham todos ou só os líderes. Nunca houve desacatos das claques dentro da Academia.”

10h42 Depois de falar ao telefone com Vasco Fernandes e André Geraldes, o diretor de segurança da Academia do Sporting ligou para o posto de comando da GNR de Alcochete. “Foi dez ou 12 minutos após o primeiro telefonema de Bruno Jacinto.” E acrescenta: “Disse que apesar de não ter a informação exata do número de adeptos, devo ter dito que eram 20, 30 ou 40 pessoas - isto tendo em conta o histórico.” Da parte do comandante foi informado que havia uma patrulha perto e que ia ser enviada para a Academia. “Não me passava pela cabeça que a visita das claques tivesse a consequência que teve. Chamaria sempre a GNR porque normalmente quando as claques vinham a Academia tinha informação de diversas partes e chegava sempre com maior antecedência - no dia anterior.”

10h40 Era o departamento de futebol que autorizava as visitas, explica Ricardo Gonçalves. Cabia-lhe depois a ele “fazer com que as visitas se fizessem em segurança”. “Muitas das vezes que contactava a GNR eles já sabiam porque a PSP emite relatórios.”

10h35 Ricardo Gonçalves diz lembrar-se de outras visitas à Academia com “20 ou 30 adeptos das claques”. “No início da época era comum uma espécie de reunião entre os capitães de equipa e os adeptos para lhes desejar boa sorte. As autoridades eram informadas e coordenadas pela segurança. A GNR estava à civil na Academia. Isto era coordenado pelo team manager, André Geraldes.”

10h21 “Não falou no número de pessoas”, diz Ricardo Gonçalves. “Perguntei-lhe [a Jacinto] quantos iam e com que objectivo. Ele não me soube dar resposta. Disse que não sabia. Falei com o Vasco Fernandes, secretário técnico da equipa de futebol. Estas situações não eram novidade”, acrescenta, lembrando que situações destas “não eram novidade” e habitualmente estavam coordenadas com o departamento de futebol. “[Vasco Fernandes] Disse-me que ia ligar ao André Geraldes. entretanto voltei a ligar ao Bruno Jacinto para saber mais detalhes para depois ligar para a GNR. Ele não me soube dar mais informação, pareceu-me nervoso e disse que ia a caminho da Academia. No segundo telefonema pareceu-me algo estranho. Fiquei com a sensação de que ele não sabia o que se estava a passar.”

10h18 Gonçalves garante soube da ida dos adeptos à Academia por Bruno Jacinto, num telefonema recebido às 16h44. “Recordo a hora do telefonema porque fiz uma reconstituição dos acontecimentos no posto da GNR. Jacinto ligou-me uma vez e eu liguei-lhe uma segunda. Disse-me que iam adeptos da Juventude Leonina à Academia. Iam falar com jogadores mas não entrou em muitos detalhes.”

10h17 Ricardo Gonçalves já testemunha. Explica que na altura do ataque coordenava a segurança da Academia de Alcochete e que respondia perante Vasco Santos, que coordenava a segurança do clube.

09h33 O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho chega pontualmente ao Tribunal de Monsanto acompanhado pelo seu advogado Miguel Fonseca.

09h31 Bruno de Carvalho já está em Mosanto.

09h30 Ricardo Gonçalves fala esta segunda-feira no Tribunal de Monsanto, onde decorre o julgamento da invasão à Academia de Alcochete. Era o diretor de segurança do centro de treino do Sporting a 15 de maio de 2018, o dia das agressões a jogadores e equipa técnica do clube. Atualmente é o coordenador de segurança do clube leonino. A defesa de Bruno de Carvalho fez questão de o ex-presidente do Sporting estar presente voltar à sala de audiências para acompanhar o testemunho de Ricardo Gonçalves. O ex-dirigente regressa depois de duas semanas de ausência por motivos profissionais.

09h30 Bom dia. Esta segunda-feira arranca o sétimo dia do do julgamento do caso de Alcolchete. Acompanhe o direto na Tribuna.