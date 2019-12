Em direto. O dia em que Bruno de Carvalho regressa a Monsanto

09h33 O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho chega pontualmente ao Tribunal de Monsanto acompanhado pelo seu advogado Miguel Fonseca.

09h31 Bruno de Carvalho já está em Mosanto.

09h30 Ricardo Gonçalves fala esta segunda-feira no Tribunal de Monsanto, onde decorre o julgamento da invasão à Academia de Alcochete. Era o diretor de segurança do centro de treino do Sporting a 15 de maio de 2018, o dia das agressões a jogadores e equipa técnica do clube. Atualmente é o coordenador de segurança do clube leonino. A defesa de Bruno de Carvalho fez questão de o ex-presidente do Sporting estar presente voltar à sala de audiências para acompanhar o testemunho de Ricardo Gonçalves. O ex-dirigente regressa depois de duas semanas de ausência por motivos profissionais.

09h30 Bom dia. Esta segunda-feira arranca o sétimo dia do do julgamento do caso de Alcolchete. Acompanhe o direto na Tribuna.