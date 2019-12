O 8º dia do julgamento de Alcochete: Ricardo Gonçalves continua a depor. Seguem-se Manuel Fernandes e Paulo Cintrão

10h17: Arranca a sessão e é Miguel Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho, a retomar a audição a Ricardo Gonçalves.

9h40: Bruno de Carvalho chega acompanhado do seu advogado Miguel Fonseca, tal como tinha acontecido no dia anterior. Não responde às perguntas dos jornalistas.

9h35: Fernando Mendes, antigo líder da Juve Leo, diz que foi uma coincidência ter estado em Alcochete na mesma altura que os adeptos de cara tapada. “Não sabia que havia alguém a combinar o que quer que fosse. Já não vi ninguém de cara tapada. Só ao longe, a 300 metros.” As afirmações foram feitas aos jornalistas antes do início do julgamento

9h30: O diretor de segurança da Academia de Alcochete na altura do ataque, Ricardo Gonçalves, volta ao Tribunal de Monsanto. Esta terça-feira é interrogado pela defesa de Bruno de Carvalho. Ontem esteve cerca de sete horas a ser ouvido pelo coletivo de juizes e por muitos dos advogados do processo. Foram comparados os depoimentos que deu por três vezes na fase de inquérito à GNR e à procuradora Cândida Vilar com a audição no tribunal. Mas de acordo com a magistrada Sílvia Pires foram sobretudo as omissões e não as contradições que ficaram à vista.

Esta terça-feira são também ouvidos dois homens da máquina do Sporting: Manuel Fernandes e Paulo Cintrão.

9h25: Bom dia. Mais uma vez, a Tribuna Expresso irá acompanhar ao vivo mais uma sessão do julgamento de Alcochete. Fique connosco ao longo do dia.