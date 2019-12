Mustafá e Paulo Pereira Cristóvão condenados a prisão por assaltos violentos casas

Foram pesadas as penas aplicadas pela juíza Ema Vasconcelos à maioria dos 16 arguidos do caso dos assaltos violentos a residências da Grande Lisboa. As penas mais altas foram de 17 e 16 anos aos ex-agente da PSP Luís Conceição e Elói Fachada, respetivamente.

A conduta de Paulo Pereira Cristóvão, um ex-inspetor da PJ e dirigente do Sporting, foi bastante criticada pela juíza durante o julgamento no Tribunal de Cascais. Para o tribunal, provou-se que Pereira Cristóvão participou no planeamento do assalto a uma residência em Cascais e outra na Avenida do Brasil, em Lisboa, em 2014. O ex-PJ foi condenado a 7 anos e meio de pena efetiva por crimes de sequestro ou furto qualificado.

Quanto a Nuno ‘Mustafá’ Mendes, líder da Juventude Leonina, ficou também comprovada a sua participação nos eventos julgados em Cascais. A juíza condenou-o a uma pena ligeiramente mais leve, 6 anos e quatro meses.

A juíza elencou algumas das conversas telefónicas e presenciais entre muitos dos arguidos naquela altura, as trocas de dinheiro e as contradições nos depoimentos nas várias fases do processo.

Dos 16 arguidos, só um foi absolvido: Pedro Gonçalves. E houve três penas suspensas: Nuno Caçador, 4 anos e 10 meses; Telma Freitas, 3 anos e 5 meses; e Flávio Rato, furto qualificado tentado, 1 ano.

No total, houve doze condenações efetivas, entre 17 anos a 4 anos e meio de prisão.

A juíza deixou duas notas finais, lembrando que a maior parte dos factos foram confessados pelos arguidos. “Foram factos muito graves, e envolvendo agentes policiais, em quem a comunidade deposita outro tipo de expectativa. São penas bastante elevadas”, disse a juíza. Ainda assim, referiu a magistrada, o tribunal teve em conta a confissão dos factos. “As penas são inferiores àquelas que seriam se a postura fosse diferente. A confissão de que erraram foi premiada pelo tribunal”, concluiu Ema Vasconcelos.

Julgamento quase adiado

O julgamento a Nuno ‘Mustafá’ Mendes e ao ex-inspetor da PJ Paulo Pereira Cristóvão esteve quase para ser adiado. Logo no início da sessão, a juíza deu oportunidade aos advogados do processo de se reunirem durante quinze minutos para um possível adiamento.

A magistrada anunciou que pretendia modificar os fundamentos que levaram à acusação de um dos arguidos, Celso Augusto. Ao contrário do que entendeu o MP, que absolveu Celso Augusto no planeamento de alguns dos assaltos, o tribunal entendeu que este arguido foi instigador não no planeamento mas sim dos próprios assaltos. Para a magistrada trata-se de uma alteração não substancial dos factos. Apenas muda os fundamentos para a qualificação desses factos. Celso Augusto foi condenado a 8 anos e um mês de prisão.



Nuno ‘Mustafá’ Mendes foi um dos últimos arguidos a chegar à sala de audiência do Tribunal de Cascais. Como está a cumprir a prisão preventiva no âmbito do caso do ataque de Alcochete veio acompanhado com escolta policial.

As condenações: Pereira Cristóvão, 7 anos e meio de prisão; Mustafá, 6 anos e 4 meses; Celso Augusto, 8 anos e um mês; Paulo Santos, 9 anos e 8 meses; Mário Lopes, 13 anos de prisão; Elói Fachada, 16 anos; Luís Conceição, 17 anos; Cláudio Máximo, 7 anos e 4 meses; Carlos Lobo, 5 anos e 6 meses; Sérgio Torres, 5 anos; Denilson Vaz, 4 anos e 5 meses; Bruno Pereira, 6 anos e 4 meses; Nuno Caçador, 4 anos e 10 meses, com pena suspensa; Telma Freitas, 3 anos e 5 meses, pena suspensa; Flávio Rato, 1 ano, pena suspensa.