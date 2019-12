Os negócios de droga na Juventude Leonina

Um e-mail enviado por uma funcionária do Sporting a dois dirigentes da então direção de Bruno de Carvalho dava o sinal de alerta: “Pelas claques passam milhões e passam muitos criminosos do mundo da noite. Tráfico de droga, prostituição...”

O documento, enviado três dias depois da invasão de elementos da Juventude Leonina à academia leonina, está a ser investigado pelo Ministério Público e faz parte do extenso processo de Alcochete, que se encontra nas mãos da juíza Sílvia Rosa Pires, a que o Expresso teve acesso.

