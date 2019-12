Marcelo vai condecorar Jorge Jesus com a Ordem do Infante Dom Henrique

O Presidente da República anunciou este sábado que vai condecorar com a Ordem do Infante Dom Henrique o treinador de futebol Jorge Jesus pelos resultados que alcançou, tanto no Brasil, ao serviço do Flamengo, como em Portugal. Esta decisão de Marcelo Rebelo de Sousa consta de uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, logo após terminar a final do campeonato de mundo de clubes, em que o Flamengo perdeu com o Liverpool por 1-0 no prolongamento.

"O Presidente da República decidiu condecorar Jorge Jesus com a Ordem do Infante Dom Henrique, pelo prestígio que o seu trabalho como treinador lhe granjeou, bem como a Portugal. Depois de importantes vitórias em Portugal, Jorge Jesus afirmou-se também no estrangeiro e, em particular no Brasil e na América Latina, com a vitória do Flamengo no ?Brasileirão' e na Taça dos Libertadores", refere-se na nota do chefe de Estado.

Segundo a mesma nota, "Jorge Jesus é assim agraciado, como o foram no passado outros treinadores portugueses de grande destaque e, nomeadamente, que também ganharam grandes títulos internacionais".

Jorge Jesus foi o primeiro treinador português a disputar uma final de um mundial de clubes. Este sábado, em Doha, o avançado brasileiro Firmino, no prolongamento, marcou hoje o golo que deu ao Liverpool o seu primeiro título mundial de clubes em futebol, ao bater o Flamengo de Jorge Jesus.

Depois de um nulo que persistiu nos 90 minutos, o internacional brasileiro conseguiu quebrar o empate aos 99 minutos, marcando o único golo desta final e dando aos britânicos o seu primeiro título, depois de ter falhado em 1981 (Flamengo) e 1984 (Independiente), na altura como Taça Intercontinental, e em 2005 (São Paulo).

O Flamengo, por sua vez, falhou o seu segundo título, depois de o ter conquistado em 1981.