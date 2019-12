Fu Yu e Jorge Fonseca são os atletas do ano

A jogadora de ténis de mesa Fu Yu, ouro nos Jogos Europeus, e o judoca Jorge Fonseca, campeão mundial na categoria -100kg, são os atletas do ano para o CNID-Associação dos jornalistas de Desporto, foi hoje revelado.

Os dois, que em novembro já haviam sido distinguidos com a medalha de excelência desportiva do Comité Olímpico de Portugal (COP), foram os mais votados pelo júri alargado, composto por jornalistas especializados em desporto, mas também por dirigentes como o presidente do COP, José Manuel Constantino.

Na primeira votação realizada pelo CNID para decidir o Melhor Atleta Masculino do Ano e a Melhor Atleta feminina do Ano, Fu Yu bateu a concorrência da judoca Bárbara Timo (prata na categoria -70kg nos Mundiais de Tóquio), da futebolista Cláudia Neto (a única portuguesa a constar na lista das 100 melhores do Mundo), a nadadora Diana Durães (oitava nos 800 metros livres dos Europeus de piscina curta) e a karateca Patrícia Esparteiro (medalha de bronze na prova de cata).