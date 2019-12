“Pôrra, custei 126 milhões de euros”

O preço

"No início, naqueles primeiros dias depois da transferência, ficamos sempre a pensar: 'pôrra, eu custei isso'. Mas, depois, passa-me ao lado, só me lembro quando as pessoas me falam disso. Por exemplo, esta manhã ainda não tinha pensado nisso, só quando me falaram agora nisso".

Renato Sanches

"O que aconteceu ao Renato Sanches também pode acontecer a qualquer um. Claro que é um alerta, uma aprendizagem, por isso vamos vendo as coisas. Eu sei ver as coisas e tenho pessoas que me ajudam a ver as coisas. O que o Renato passou, aconteceu. Não é por ser um mau jogador, pois é um excelente jogador, mas soube dar a volta".

La Liga

"Em Espanha batem mais, batem. É mais intenso, mais agressivo e mais rápido e isso vai ajudar-me muito. Se regressasse a Portugal agora ia sentir a diferença."

Os golos

"Queria ter marcado mais golos, mas, se calhar, na época passada, quando chutava, era golo, se calhar batia na perna de um jogador e entrava; agora, pronto, está a custar um bocadinho mais a entrar... Mas quando começar a entrar, vão ser golos uns atrás dos outros"