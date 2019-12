Obama já escolheu os 17 livros do ano... e deixa duas recomendações de leitura aos fãs do desporto

O ex-presidente norte-americano, Barack Obama, fez a sua própria lista dos melhores livros do ano, numa mistura de ficção e não ficção que, segundo publicou no Twitter, tornou este último ano um pouco melhor. Obama promete para breve divulgar listas semelhantes das suas preferências nas áreas do cinema e da música em 2019.

A lista de favoritos de Obama inclui "The Age of Surveillance Capitalism", de Shoshana Zuboff, "The Anarchy: The Relentless Rise of the East India Company" de William Dalrymple, "Furious Hours: Murder, Fraud, and the Last Trial of Harper Lee" de Casey Cep, e "Girl, Woman, Other" de Bernardine Evaristo.

O leque de leituras preferidas de 2019 também inclui o livro "Lost Children Archive," de Valeria Luiselli, sobre as migrações entre os Estados Unidos e a América Central, bem como o romance "Normal People" ("Pessoas Normais", na edição portuguesa da Relógio d'Água), de Sally Rooney, e "The Topeka School", de Ben Lerner.

Há ainda outras 10 obras que Obama seleciona como o melhor deste ano: "The Heartbeat of Wounded Knee: Native America from 1890 to the Present" (de David Treuer), "How to Do Nothing: Resisting the Attention Economy" (de Jenny Odell), "Lot: Stories" (de Bryan Washington), "The Orphan Master's Son" (de Adam Johnson), "The Yellow House" (Sarah M. Broom), "Say Nothing: A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland" (Patrick Radden Keefe), "Solitary" (Albert Woodfox), "Trick Mirror: Reflections on Self-Delusion" (Jia Tolentino), "Trust Exercise" (Susan Choi) e "We Live in Water" (de Jess Walter).

Barack Obama deixa ainda duas sugestões de leitura para os fãs do desporto. Uma é "A Different Way to Win: Dan Rooney's Story from the Super Bowl to the Rooney Rule", de Jim Rooney. A outra é "The Sixth Man", livro de memórias do basquetebolista norte-americano Andre Iguodala.