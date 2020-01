As palavras de Paulo Gonçalves antes da queda fatal: “Vou tentar disputar cada dia como se fosse uma corrida nova”

O piloto português Paulo Gonçalves morreu este domingo, vítima de um acidente fatal na sétima etapa do Dakar que se disputa na Arábia Saudita. No dia anterior - dia de descanso - Gonçalves comunicou com os seus seguidores nas redes sociais através do Instagram, para fazer um "pequeno resumo" da "primeira semana no Dakar".

Disse ele que "foi uma semana com altos e baixos", porque "um problema mecânico na 3.ª etapa" quase o punha fora de corrida e que, por isso, os objetivos finais foram alterados. De tentar lutar por um lugar cimeiro à geral, Gonçalves garantiu que passou a encarar cada jornada como se de uma corrida única se tratasse. "Consegui ser 4.º, 8.º e 10.º".

Assim, "no dia de descanso", Gonçalves disse que era momento de preparar "o homem e a máquina para uma segunda semana" que se previa "com muita areia e muitas dunas".

Leia na íntegra:

“Vou fazer-vos um pequeno resumo da minha primeira semana no Dakar, uma semana com altos e baixos. Comecei o Dakar de forma regular, porque o objetivo era manter-me sempre nos lugares cimeiros para conseguir um bom resultado final. Infelizmente, no terceiro dia, tive um problema mecânico que quase me colocava fora da corrida. Consegui resolver, felizmente, e mantive-me na corrida. A partir desse dia, o objetivo foi alterado, obviamente. Sem conseguir um bom resultado final, passei a tentar disputar cada dia como se fosse uma corrida nova. Consegui bons resultados, consegui ser 4.º, 8.º e 10.º Agora estamos aqui no dia de descanso, a preparar o homem e a máquina para a segunda semana, que se espera ser de muita areia e muitas dunas".