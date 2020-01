"Deixaste uma marca profunda na vida de quem se cruzou contigo. Descansa em paz"

O piloto português Miguel Oliveira, que compete no mundial MotoGP, deixou uma sentida mensagem ao falecido Paulo Gonçalves, vítima de uma queda mortal na sétima etapa do Dakar. Oliveira garante que Paulo Gonçalves deixou uma "marca profunda na vida de que quem teve o privilégio de se cruzar" com ele, e que a "coragem e a valentia são exemplos" para os outros motards.

António Félix da Costa, piloto da Fórmula E, também usou as redes sociais para se despedir de Paulo Gonçalves, assegurando que "o desporto e Portugal ficam mais pobres".