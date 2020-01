Julgamento de Alcochete, em direto: “Bruno de Carvalho já tinha decidido despedir Jorge Jesus antes do jogo com o Marítimo”

15h42: André Geraldes revela, depois, que “Bruno de Carvalho já tinha decidido despedir Jorge Jesus antes do jogo com o Marítimo”.

15h49: Miguel Pereira Coutinho, advogado do Sporting, começa a inquirir André Geraldes. Pergunta-lhe se teve conhecimento de algum palno para fazer mal a jogadores do Sporting. Geraldes é peremptório: “Não, óbvio que não.”

15h41: “O que é que teria feito se soubesse na véspera o que estava para acontecer? Qual o procedimento”, perguntou a juíza. André Geraldes responde que diria à pessoa que o informasse para reportar à direção. A juíza insiste: “Recebeu alguma mensagem de Bruno Jacinto a avisá-lo da invasão na véspera da mesma?”. “Não recebi. Não me lembro. De invasão ninguém me falou”.

15h30: “O que é que quer dizer: ‘Façam o que quiserem’?”, pergunta a juíza Sílvia Rosa Pires a propósito da frase atribuída a Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting e num dos principais acusados no processo. Geraldes assegura que não entendeu a declaração como um incentivo à invasão que veio a acontecer. “Tem de ser contextualizada”, relativizou André Geraldes.

15h30: André Geraldes diz que quando recebeu a chamada de Vasco Fernandes respondeu estar com um “problema pessoal” [o caso Cashball] e pediu-lhe para ligar a Ricardo Gonçalves, responsável pela segurança da Academia.

15h10: A juíza Rosa Pires pergunta a André Geraldes se não recebeu uma chamada de Vasco Fernandes, secretário técnico, antes da invasão, a avisá-lo do que estava para acontecer. Geraldes responde: “Agora, que me lembro, sim.” Nesse dia, André Geraldes era notícia nos jornais pelo seu envolvimento noutro processo, o Cashball, um caso de alegada corrupção desportiva que ainda está a ser investigado.

14h58: O atual dirigente do Farense diz que enquanto diretor desportivo do Sporting teve conhecimento de duas visitas autorizadas de adeptos à Academia de Alcochete. E que chegou a ter várias reuniões com os elementos das claques para tratar não só das visitas, mas de "protocolos entre o clube a claque". Algumas dessas reuniões decorreram na sede da JL. E outra em Alvalade. A procuradora insiste na reunoão que se realizou na casinha da Juve Leo. “Quem é que lá estava? Qual era o objetivo da reunião?”. Geraldes diz que Bruno de Carvalho usou um “tom bélico para falar com os jogadores”. A procuradora pergunta a Geraldes se está a ler papéis enquanto responde. Geraldes garante que não.

14h51: André Geraldes diz, depois, que o treino após o jogo com o Marítimo estava marcado para a parte da manhã, segundo informação que lhe tinha sido dada por Vasco Fernandes, secretário técnico do clube. E que soube da alteração para a tarde através da equipa técnica então liderada por Jorge Jesus, atual treinador do Flamengo. No dia do jogo com o Marítimo, houve um desentendimento entre Fernando Mendes, ex-líder da claque JL, e Acuña, jogador do SCP, que terá desencadeado a invasão. Geraldes diz não se ter apercebido de problemas. “Só soube do que aconteceu quando o Acuña me contou”, disse Geraldes, que é testemunha do processo apesar de ter feito parte da lista de arguidos. A procuradora Cândida Vilar disse que a investigação em relação ao ex-team manager não foi concluída, porque a PJ não conseguiu fazer uma perícia aos seus telemóveis, o que lhe valeu uma pena disciplinar.

14h41: Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação e acusado neste processo, tinha garantido que enviara mais do que um SMS a avisar da emin~encia de uma ida dos adeptos à Academia de Alcochete.

14h40: André Geraldes garante que não teve qualquer conhecimento prévio da ida dos membros da Juventude Leonina à Academia de Alcochete, negando, assim, a versão de Bruno Jacinto, antigo oficial de ligação, que afirmou ter enviado um SMS a avisar da invsão. Geraldes garante à procuradora Fernanda Matias que só soube da invasão no próprio dia dos acontecimentos.

14h39: André Geraldes começa a depor. O ex-team manger do Sporitng está a depor por videoconferência a partir de Faro. Atualmente, trabalha no Farense da II Liga.