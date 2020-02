PCP chama MAI e presidente da Liga ao Parlamento

Em comunicado, o PCP condenou veementemente e repudiou as "manifestações de racismo que envolveram o jogador do Futebol Clube do Porto, Marega, no jogo com o Vitória de Guimarães".

Os comunistas assumem que "mais do que palavras de condenação o que a situação desperta, para lá do horizonte desportivo, são os fatores que abrem espaço a manifestações de racismo e xenofobia" e alertam para a "crescente exacerbação e fomento de conflitos raciais artificialmente inculcados na sociedade portuguesa a partir de diversas formas e agentes".

No entanto, e sem prejuízo de outras iniciativas e do debate sobre a matéria, o PCP decidiu avançar já com a convocação ao Parlamento de Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, o secretário de Estado, João Paulo Rebelo e o presidente da Liga dos Clubes, Pedro Proença. Os governantes e o responsável desportivo irão depor perante os deputados da Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias e esclarecer quais "as medidas práticas a adoptar face a acontecimentos desta natureza nos recintos desportivos."