“Se calhar pouca gente sabe porque é que o Vitória é preto e branco”: clube vimaranense publica campanha contra racismo nas redes sociais

Vinte e quatro horas depois do episódio de Marega no estádio do Vitória de Guimarães, o clube minhoto publicou um vídeo nas redes sociais para dizer “não” ao racismo.

O primeiro protagonista a surgir no vídeo é Neno, o ex-guarda-redes do clube vimaranense: “Se calhar pouca gente sabe porque é que o Vitória é preto e branco”.

Alguns jogadores do atual plantel orientado por Ivo Vieira também aparecem nesta campanha antirracismo.