PS pede condenação “sem ambiguidades” do parlamento no caso Marega

A líder parlamentar do PS pediu esta terça-feira, durante o debate quinzenal, uma condenação unânime do parlamento, "sem ambiguidades", em relação aos insultos racistas de que foi vítima o avançado do FC Porto Marega, no domingo, em Guimarães.

"É hora de dizer basta a este tipo de comportamento intolerável, seja num estádio de futebol, numa escola ou em qualquer lugar. Perante este triste episódio, todos somos convocados para um combate sem tréguas ao racismo, sem o qual não é possível viver numa sociedade decente", declarou Ana Catarina Mendes.

Depois, sem fazer qualquer alusão direta ao deputado do Chega, André Ventura, a líder da bancada socialista deixou o seguinte repto: "Na condenação do racismo não pode haver ambiguidades na casa da democracia".

Para Ana Catarina Mendes, os insultos que foram praticados contra o futebolista maliano, durante o jogo entre o Vitória de Guimarães e o FC Porto. "indignaram um país onde, paradoxalmente, abundam aqueles que negam a existências de racismo".