A comovente entrada em campo de Quaden, o menino de nove anos que pediu para morrer

Um menino australiano de 9 anos chocou a internet e gerou uma onda de solidariedade por todo o mundo, depois da família divulgar um vídeo em que a criança pede para morrer, por sofrer bullying na escola por ter nanismo.

Agora, Quaden Bayles, que sofre de nanismo, foi aplaudido por milhares de pessoas ao entrar em campo com uma equipa de râguebi. Nas imagens divulgadas pela página do Youtube NRL on Nine, é possível ver o momento emq que a criança lidera a entrada em campo da equipa Indigenous All-Stars, em Gold Cost, uma cidade a sul de Brisbane.

Esta foi a forma que a equipa teve para homenagear a criança e ajudar no combate ao bullying. Já antes, o ator australiano Hugh Jackman tinha feito um vídeo a mostrar o apoio a Quaden.