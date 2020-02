Covid-19: COP pediu “indicações seguras” à DGS a 4 de fevereiro. Ainda não teve resposta

O coronavírus Covid-19 é uma ameaça cada vez mais próxima: registaram-se, esta quarta-feira, os primeiros casos em Madrid, já depois de terem surgido pessoas infetadas em Valência e Barcelona. Há 10 casos confirmados em Espanha, mas, em Portugal, nenhum se verificou até ao momento, apesar de já se terem contabilizado 18 pessoas suspeitas.

Esta tarde, Marta Temido, ministra da Saúde, disse ser "previsível" que surjam casos do coronavírus Covid-19 no país, logo, justificar-se-á a preocupação manifestada pelo Comité Olímpico de Portugal (COP), no início do mês.

A 4 de fevereiro, a entidade enviou "um ofício" à Direção-Geral da Saúde (DGS), pedindo "indicações seguras sobre a situação", ao qual ainda não obteve resposta, revelou José Manuel Constantino, presidente do COP, quando questionado pela Tribuna Expresso sobre a existência de um plano de contingência para salvaguardar a saúde dos atletas do programa olímpico.

Perante a falta de informação, o comité reforçou o pedido na quarta-feira, 26 de fevereiro.

Em resposta, por e-mail, às questões sobre o assunto, a DGS afirma que "tem recebido um número muito elevado de pedidos de informação relacionados com o novo coronavírus", vindos de "instituições de áreas distintas", aos quais tem correspondido através da publicação de "orientações e materiais" que "estão disponíveis para consulta no site" da entidade. E reforça: "A DGS estará sempre disponível para responder (...), tendo reunido, sempre que possível e oportuno, com diversas instituições"

A Liga de Clubes revelou, entretanto, que enviou um pedido de reunião à DGS e que o encontro acontecerá na quinta-feira. "Servirá apenas para falar de medidas preventivas e antecipar cenários no futebol profissional português", explicou a Liga, em comunicado.

Ainda à Tribuna Expresso, a Direção-Geral da Saúde explicou que, "dada a especificidade do tema, está em produção uma informação relativa a eventos de massas, que será enviada brevemente às entidades que fizeram solicitações de informação semelhantes, nomeadamente ao COP".

Se, até final de maio, a situação do coronavírus Covid-19 não estiver controlada, haverá a possibilidade de os Jogos Olímpicos serem cancelados. "Penso que por volta dessa altura [finais de maio] toda a gente se vai começar a perguntar: 'Está tudo tudo sob controlado e podemos estar confiantes em ir para Tóquio ou não está?'", disse Dick Pound, membro do Comité Olímpico Internacional, à "Associated Press",

O dirigente, que integra o comité desde 1978, reforçou que, se a entidade e a Organização Mundial de Saúde determinarem que não há condições, "provavelmente teremos um cancelamento" da competição.

* artigo atualizado às 18h31, com a resposta da Direção-Geral da Saúde.