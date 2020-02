“Não fales com esse macaco, dá-lhe antes umas bananas”: Federação Portuguesa de Basquetebol agiu em duas ocasiões na época passada

Quando Moussa Marega abandonou, contra o seu e o outro mundo, o relvado do D. Afonso Henriques, em Guimarães, a Tribuna Expresso enviou um e-mail para várias federações de desporto em Portugal. Como vive o racismo nas outras modalidades, afinal? Existe ou não existe? Há registos?

As federações de ginástica, patinagem e râguebi responderam prontamente, revelando que não têm registo de qualquer queixa relacionada com racismo. No caso do râguebi, aquela federação precisa e diz que não aconteceu “pelo menos nos últimos 15 anos”. A ausência de casos no ciclismo seguiu a toada, refere a Federação Portuguesa de Ciclismo, sublinhando que é assim até lá fora, realidade a que se estende a não violência. É um desporto “que tem passado praticamente incólume”, escreve o porta-voz daquela federação.

Mas houve uma federação que, sim, deu conta de dois casos na gaveta que ninguém gostaria de ver aberta. Durante a última época (2018/19) a Federação Portuguesa de Basquetebol identificou e interveio em dois episódios de racismo nas suas competições.

O primeiro caso aconteceu no primeiro dia de novembro de 2018, num encontro entre as equipas femininas de SIMECQ e Algés, a contar para a Taça de Portugal. “Enquanto as jogadores se cumprimentavam, uma das atletas chamou ‘preta do caralho’ a uma adversária”, conta à Tribuna Expresso uma fonte oficial daquela federação. Aquele insulto da atleta do Algés valeu-lhe um jogo de suspensão, enquanto o clube recebeu uma advertência: se aquele episódio se repetisse, seria penalizado com uma multa entre 500 e 5000 euros. Nesse jogo, curiosamente, a SIMECQ sofreu uma derrota administrativa e multa por utilização indevida de uma atleta.

O segundo episódio remonta a 8 de março de 2019: o CAB Madeira defrontou o Lusitânia para a Liga Placard. “Uma adepta localizada numa zona da bancada onde estava público identificado como sendo adeptos do CAB proferiu comentários racistas sempre que um jogador negro da equipa adversário falava com um árbitro”, conta a mesma fonte. Nesse dia ouviram-se coisas como “não fales com esse macaco, dá-lhe antes umas bananas”.

O comissário ao jogo solicitou a identificação da adepta que estava a atacar os jogadores negros, mas não obteve sucesso, pois esta já abandonara o recinto. Desta vez, o Conselho de Disciplina optou por penalizar o clube com uma multa de 500 euros.

*A Tribuna Expresso aguarda ainda a resposta de outras federações desportivas que contactou.