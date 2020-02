Morreu a antiga atleta Teresa Machado, melhor lançadora portuguesa de sempre

Teresa Machado, antiga atleta e considerada a melhor lançadora portuguesa de todos os tempos, morreu esta sexta-feira, aos 50 anos. A notícia foi anunciada através de um comunicado oficial publicado pelo Sporting, clube onde Teresa Machado esteve entre 1986 e 2003. As causas da morte não foram adiantadas.

Apesar de retirada das pistas, a atleta ainda é a atual recordista do lançamento do disco, desde que em 1998 atingiu os 65,40 metros. Foi também durante largos anos recordista no lançamento do peso, até ao mês passado, quando Auriol Dongmo ultrapassou a marca da antiga atleta. Teresa Machado passou a maior parte da carreira no Sporting, entre 1986 e 2003, onde obteve os seus maiores sucessos profissionais, incluindo vários campeonatos nacionais nas duas disciplinas citadas. Mas representou também os Galitos (1985 e 1986), a Junta de Freguesia de S. Jacinto (1994), o Operário dos Açores (2004 a 2007) e o FC Porto (2008). Era natural de Ílhavo.

Teresa Machado representou ainda Portugal nos Jogos Olímpicos de 1992, 1996, 2000 e 2004.