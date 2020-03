Pelé. A caminho dos 80, nem o maior craque dribla o tempo

O tempo, marcador implacável, revelou-se o único capaz de parar Pelé, o maior jogador de futebol do mundo. O craque caminha para completar 80 anos em 23 de outubro, convivendo com limitações de saúde que o entristecem.

Os cabelos, cortados curtos, exibem não mais do que um punhado de fios brancos e não dão pistas da idade. Está magro — 66 quilos distribuídos em 1 metro e 73 centímetros de altura —, o que o parece tornar mais frágil. Após uma série de cirur­gias e internamentos hospitalares, locomove-se por meio de uma cadeira de rodas ou com o auxílio de um andarilho. Neste mês, um dos filhos disse publicamente que o pai sofre de depressão.

