Benfica confirma buscas: “Total disponibilidade para colaborar com as autoridades”

O Benfica confirmou numa curta nota no seu site que foi alvo de buscas no âmbito da Operação Fora de Jogo. Segundo a SIC Notícias, as autoridades estão a investigar pagamentos a agentes feitos por offshore.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD e o seu Presidente do Conselho de Administração confirmam a realização esta manhã de buscas às suas instalações, reafirmando a sua total disponibilidade, como sempre, em colaborar com as autoridades no esclarecimento de todas as questões que venham a ser suscitadas no âmbito deste ou de qualquer outro processo”.

A Procuradoria-Geral da República e a Autoridade Tributária informaram esta quarta-feira que estão em curso 76 buscas, domiciliárias e também em diversos clubes de futebol, respetivas sociedades e dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários. Trata-se da Operação Fora de Jogo. Refira-se que destas buscas, há 40 mandados de busca domiciliária e cinco mandados a escritório de advogados.