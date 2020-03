FC Porto e Pinto da Costa confirmam buscas: “Como sempre, estamos a colaborar com a justiça”

Em comunicado divulgado no seu site este manhã, o clube confirma que a SAD do FC Porto e a FC Porto Comercial foram alvo buscas promovidas pelo Tribunal Central de Instrução Criminal. Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Conselho de Administração da SAD azul e branca, também não escapou ao raide das autoridades que visa, sobretudo, contratos de jogadores e alegados esquemas se fuga ao fisco. "Como sempre, estão a colaborar com a justiça", remata a nota portista, referindo-se aos visados na operação.

A Procuradoria-Geral da República e a Autoridade Tributária informaram esta quarta-feira que estão em curso 76 buscas, domiciliárias e também em diversos clubes de futebol, respetivas sociedades e dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários. Trata-se da Operação Fora de Jogo. Refira-se que destas buscas, há 40 mandados de busca domiciliária e cinco mandados a escritório de advogados.