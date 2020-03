Operação Fora de Jogo: transferências de Bruno Fernandes, Raphinha, Téo Gutiérrez e Bruma investigadas pela AT

Vários negócios envolvendo os ex-jogadores do Sporting Bruno Fernandes, Raphinha, Téo Gutiérrez e Bruma foram alvo das buscas dos inspetores da Autoridade Tributária (AT), na passada quarta-feira, no âmbito da “Operação Fora de Jogo”, sabe a Tribuna Expresso.

Bruno Fernandes chegou ao Sporting em julho de 2017 vindo da Sampdoria (Itália) e saiu já em janeiro de 2020 para o Manchester United, por €55 milhões, a maior transferência de sempre de Alvalade. Já Raphinha foi transferido em julho de 2018 do Vitória de Guimarães para o Sporting e abandonou Lisboa, rumo aos franceses do Rennes, em setembro de 2019. Por seu turno, Téo Gutiérrez, chegou a Alvalade em julho de 2015, vindo dos argentinos do River Plate, e saiu do Sporting para os colombianos do Junior Barranquilla em julho de 2017 (com um empréstimo, pelo meio, ao Rosario Central, da Argentina).

Outro jogador cujas transferências estão a ser investigadas é Bruma, que em 2013 saiu do Sporting para o Galatasaray.

A Tribuna Expresso sabe que além dos futebolistas em questão, a AT procura informações de Anderson Luís de Souza – mais conhecido por Deco, ex-internacional português e agente de Raphinha –, Luís Miguel Gonçalves Pinho (agente de Bruno Fernandes), Alberto Fochi Moreno (agente de Gutiérrez), bem como de um conjunto de agências e empresários ligados a Bruma.

As autoridades suspeitam que podem ter acontecido pagamentos a intermediários a agentes cujos beneficiários finais foram os futebolistas, um truque para diminuir a tributação fiscal do atleta e, por outro lado, a despesa de quem paga a transferência.

As buscas

Na quarta-feira, logo pela manhã, a Operação Fora de jogo constituiu 47 arguidos (24 empresas e 23 pessoas singulares), informação prestada pela Procuradoria Geral da República (PGR) num comunicado. Entre os arguidos, contam-se futebolistas, agentes ou intermediários, advogados e dirigentes. A Tribuna Expresso noticiou, nesse dia, que Jorge Mendes, patrão da poderosa agência de intermediação Gestifute, era um dos arguidos, tendo contactado o advogado deste, Carlos Osório de Castro, que não prestou quaisquer declarações. Segundo outras fontes, foram constituídos arguidos “dirigentes de topo dos três grandes”, mas, de quarta-feira até esta sexta-feira, FC Porto, Benfica ou Sporting se referiram a estas informações; no dia das buscas, manifestaram disponibilidade em “colaborar com as autoridades”.

Durante esta operação, realizaram-se 40 buscas domiciliárias e 31 buscas não domiciliárias em 56 diversos locais - clubes de futebol, SAD's, escritórios de advogados e casas de agentes, dirigentes e ex-dirigentes desportivos. FC Porto, Benfica, Braga, Vitória de Guimarães, Rio Ave e Portimonense foram visitados pelas autoridades.