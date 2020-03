Covid-19. AF Porto suspende jogos em casa e fora das equipas de Felgueiras e Lousada

Domingos Santos afirmou esta segunda-feira que a AF do Porto está a ponderar alargar a suspensão de jogos, por tempo indeterminado, dos clubes das zonas de proximidade de Felgueiras e Lousada, os dois concelhos que se encontram em quarentena após a DGS ter anunciado o fecho preventivo de todas as escolas e a suspensão de atividades em estabelecimentos de lazer e de utilização pública.

“Estamos neste momento a fazer o apanhado dos clubes de futebol dos concelhos de Felgueiras e Lousada, bem como dos concelhos limítrofes, antes de decidir que jogos a disputar em casa e fora poderão vir a ser adiados”, referiu à Tribuna Expresso o secretário-geral da maior associação de futebol do país. Domingos Santos refere que todas as medidas que venham a ser tomadas estarão em linha com as recomendações da DGS.

Ao todo, o dirigente prevê que mais de mais de 20 jogos de clubes da zona venham a ser suspensos, mas, atendendo a que a maioria dos doentes infetados com o novo coranavírus são da região, Domingos Santos sustenta que se justifica a aplicação do plano de contingência a agremiações desportivas das localidades com casos de Covid-19 confirmados para evitar a propagação do surto.

Entre os clubes sujeitos ao adiamento de jogos encontram-se o FC Felgueiras, do Campeonato de Portugal, o Barrosas, também de Felgueiras, e a Associação Desportiva de Lousada, ambos dos distritais.

Um dos pacientes infetados por coronavírus é da localidade de Santo Estevão de Barrosas, funcionário de uma fábrica de calçado de Lousada que se havia deslocado recentemente a Milão. A AF do Porto já suspendeu três jogos este fim de semana, tendo avançado em comunicado que, apesar de ser improvável ter ocorrido qualquer contágio em ambiente desportivo, por razões de segurança “e tranquilidade da prática desportiva”, determinou-se o adiamento dos jogos do Barrosas-Freamunde, Raimonda-Roriz e Ferreira-Citânia de Sanfins.

Sem clubes a participar nas competições profissionais nos dois concelhos com medidas de 'distanciamento social', a assessoria da Liga Portugal afirma que, para já, não estão previstos jogos à porta fechada, mas assegura que a entidade estará atenta ao evoluir da situação e às indicações da DGS.