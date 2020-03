Covid-19. Câmara de Lousada encerra todas as instalações desportivas. 11 modalidades interrompidas

Futebol, hóquei em campo, ténis de mesa, atletismo, basquetebol, voleibol, futsal, patinagem, dança e basquetebol em cadeira de rodas (e o desporto escolar) são as modalidades que viram a sua atividade afetada pelo plano de contingência acionado pela Câmara de Lousada - e que esta segunda-feira tinham treinos marcados em instalações desportivas do município.

A decisão foi tomada após Pedro Machado, presidente da autarquia, ter decretado “serviços mínimos” municipais, tendo apelado aos residentes que recorram à Câmara apenas “se for urgente”, e que privilegiam o contato telefónico e email.

Entre os treinos de futebol agendados e cancelados para esta segunda-feira, no Complexo Desportivo de Lousada, estavam os da Associação Desportiva de Lousada, Associação Desportiva de Lodares e ainda o Moreirense FC. Além das modalidades já referidas, também os treinos de competições de desporto escolar foram suspensos, designadamente ténis, ténis de mesa e atletismo.

Também o município de Felgueiras irá encerrar todos os edifícios municipais de acesso público, com exceção dos Paços do Concelho, de forma a restringir a circulação de pessoas a serviços essenciais e técnicos, anunciou o autarca Nuno Fonseca, em conferência de imprensa conjunta com o presidente da vizinha Câmara de Lousada. Os dois concelhos do distrito do Porto registam 19 dos casos confirmados de coronavírus, cenário que já levou os dois autarcas a solicitar “medidas extraordinárias ao Governo”.