Suspensas todas as competições desportivas em Itália até 3 de abril

O Comité Olímpico de Itália (CONI) anunciou esta segunda-feira que todas as competições desportivas no país estarão suspensas até 3 de abril. A decisão surgiu após uma reunião entre o CONI e as diversas federações do país e necessita ainda de confirmação por decreto do governo para ser confirmada.

A Itália é neste momento o país europeu mais afetado pelo surto do novo coronavírus. Já são mais de 400 as vítimas mortais, com as regiões do norte a serem particularmente afetadas. Parte da última jornada da Série A já foi disputada em recinto fechado, nomeadamente o Juventus-Inter.

O CONI lembra, no entanto, que a proibição não abrange competições internacionais, já que não tem jurisdição para tal. Pelo que os clubes italianos que estão ainda, por exemplo, na Liga dos Campeões ou Liga Europa, não deverá estar em risco.

“O CONI lembra que as competições internacionais, tanto para clubes como seleções, não se enquadram na jurisdição do Comité Olímpico Nacional Italiano e, portanto, não podem ser regulamentadas pelas decisões de hoje [segunda-feira]”, pode ler-se num comunicado publicado no site do organismo, em que o CONI também se disponibiliza para trabalhar com as federações de forma a "harmonizar calendários e eventos", tendo em vista, por exemplo, a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, marcados para julho.