Caso Marega: Vitória acusado por infrações relativas a deveres do promotor

A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) acusa o Vitória SC de infrações relativas a deveres do promotor do espetáculo, no âmbito do caso Marega. A Tribuna Expresso sabe que a APCVD já enviou a notificação ao clube minhoto que a deverá receber entre hoje e amanhã, nos seus serviços jurídicos.

Esta é a conclusão do processo contraordenacional que foi instaurado pela APCVD logo no dia 17 de fevereiro, após os incidentes que resultaram na saída de campo do jogador do FC Porto durante o jogo com o Vitória. O emblema minhoto terá, a seguir, 20 dias para apresentar a sua defesa; depois disso, será proferida a decisão final, da qual o Vitória poderá recorrer nos tribunais.