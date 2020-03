Comité Olímpico do Brasil pede adiamento de Tóquio2020 para 2021

O Comité Olímpico do Brasil pediu hoje, em comunicado, que os Jogos Olímpicos Tóquio2020 sejam adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19, que tem impedido os atletas "de manter o seu melhor nível competitivo".

O organismo brasileiro juntou-se ao norueguês e a vários outros órgãos federativos de várias partes do mundo, entre eles a USA Swimming, que rege a natação dos Estados Unidos, no pedido de adiamento dos Jogos, marcados para a capital japonesa de 24 de julho a 9 de agosto.

Segundo o Comité brasileiro, do país que organizou os Jogos de 2016 no Rio de Janeiro, a "confiança no Comité Olímpico Internacional" mantém-se mas o adiamento é uma necessidade devido à "consequente dificuldade dos atletas" em treinar, competir e manter o seu melhor nível.

Tudo começou em dezembro

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, infetou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.100 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 90.500 recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro de 2019, e espalhou-se por mais de 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Portugal elevou hoje para 12 o número de mortes associadas ao vírus da covid-19, o dobro face a sexta-feira, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), que regista 1.280 casos confirmados de infeção.