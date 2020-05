Bruno de Carvalho desaparece da acusação de Alcochete

O Ministério Público reformulou e reduziu a acusação do caso da invasão da Academia do Sporting. Eram 143 páginas e passaram para 19. Neste novo documento do processo, a que o Expresso teve acesso, foram retirados todos os factos considerados não substanciais dos factos.

Uma das principais conclusões que se retira do documento é que caem as acusações de que tinha sido alvo o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho, algo que já tinha ficado implícito durante a fase de instrução que se realizou no tribunal de Monsanto, em Lisboa, pouco antes da pandemia.

Também o líder da Juventude Leonina, Nuno 'Mustafá' Mendes, e o ex-oficial de ligação do Sporting com os adeptos, Bruno Jacinto, ficam agora mais próximos da absolvição.

"A retirada da acusação de todos os meios de prova nela contidos (conversações nos grupos de WhatsApp, autos de apreensão, autos de exame, BTS das antenas que cobrem a área geográfica do Lidl do Montijo e da academia) acarreta, necessariamente, a tradução factual da mesma, bem como, atenta a prova produzida em sede de audiência de julgamento e a constante dos autos, resultaram concretizadas algumas condutas dos arguidos, várias, inclusive, emergentes das próprias declarações dos mesmos em sede de julgamento", pode ler-se no início do documento.

"Por outro lado, a forma de redação da acusação com alguma matéria repetida e sobreposta, misturando factos objectivos e elemento subjectivo dos vários tipos de ilícito, exige também que a mesma seja ordenada de forma cronológica."

A acusação inicia-se com o post polémico de Bruno de Carvalho, logo depois do jogo do Sporting contra o Atlético de Madrid. Nele, o ex-presidente leonino criticou a postura de alguns dos jogadores em Madrid, algo que viria a causar revolta no balneário contra o então dirigente máximo do Sporting. No entanto, e apesar de serem referidas reuniões de Bruno de Carvalho com a claque, o MP exclui a autoria moral do ataque ao centro de treinos de Alcochete a 15 de maio de 2018.

O MP é claro. A invasão foi preparada por 37 arguidos, "todos adeptos do SCP, [que] acordaram entre si e decidiram invadir a Academia do Sporting Clube de Portugal, em Alcochete, no dia 15/05/2018, no período da tarde, de forma a abordar os jogadores e o treinador da equipa profissional de futebol do SCP durante o treino e aí os intimidar, por palavras e actos, e agredir, assim os punindo pela sua atitude e falta do cumprimento dos objectivos da época".