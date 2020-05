“Como é que é, António Costa? Inacreditável, indecoroso, abastardador”: Ana Gomes, sobre a deputada do PS, a FPF e o Parlamento

Ana Gomes, antiga eurodeputada, criticou duramente o facto de o Parlamento ter aprovado (com o voto contra do PAN) a acumulação de funções da deputada do Partido Socialista, Cláudia Santos, que agora é livre de encabeçar a presidência do Conselho de Disciplina da FPF.

Ana Gomes, na sua conta no Twitter, usou palavras duras para classificar o acontecimento: "Inacreditável! Indecoroso! Abastardador da Política. Não só para a AR, especialmente para o Grupo Parlamentar Socialista. Como é que é, Ana Catarina Mendes? Como é que é, Partido Socialista? Como é que é, secretário geral do PS António Costa?".

A antiga eurodeputada tem-se manifestado várias vezes sobre episódios relacionados com o futebol, sobretudo no caso Football Leaks, fazendo a defesa do hacker Rui Pinto.