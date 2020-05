Duarte Gomes recebe prémio de imprensa "Desporto com Ética", por "especial mérito" nas crónicas publicadas na Tribuna Expresso e n' "A Bola"

O cronista da Tribuna Expresso Duarte Gomes foi premiado na 8ª edição do prémio de imprensa "Desporto com Ética", organizada pelo Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), iniciativa governamental inserida no Instituto Português do Desporto e Juventude, e pelo CNID, Associação dos Jornalistas de Desporto.

De acordo com o PNED, foi atribuído a Duarte Gomes um "prémio especial", não por um artigo publicado, mas pelo "mérito da totalidade de artigos" publicados habitualmente pelo ex-árbitro, na Tribuna Expresso e também no jornal "A Bola".

À Tribuna Expresso, Duarte Gomes admitiu "um orgulho grande pelo reconhecimento inesperado", agradecendo a distinção.

